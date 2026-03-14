Dacă te fascinează rolurile perfecte de sushi, dar nu ai abilități de a le rula cu covorașul de bambus, există un truc foarte simplu prin care poți face sushi cu ajutorul…unei cutii goale de brânză cremă Philadelphia.
Pregătirea orezului pentru sushi este un proces care ține mai mult de tehnică decât de ingrediente complexe. Secretul constă în eliminarea amidonului și în echilibrul dintre oțet, zahăr și sare.
Apă: 600 ml apă (raportul este de obicei de 1:1.2).
Sirop de oțet (tezu) pregătit din:
Este cel mai important pas. Pune orezul într-un bol și spală-l cu apă rece de 5-6 ori. Trebuie să îl „masezi” ușor cu mâna până când apa care rămâne deasupra este perfect limpede. Dacă apa este albicioasă, orezul va deveni cleios și gumat după fierbere, în loc să fie pufos.
După spălare, lasă orezul să stea în apa în care va fi fiert timp de 30 de minute. Acest pas permite fiecărui bob să absoarbă umiditate, asigurând o gătire uniformă.
Pune oala pe foc mediu până când apa începe să fiarbă.
Imediat ce dă în clocot, pune un capac etanș, redu focul la minim și fierbe timp de 15 minute. Nu ridica niciodată capacul în timpul fierberii! Aburul este cel care gătește orezul.
După cele 15 minute, oprește focul și mai lasă orezul să stea (cu capacul pus) încă 10-15 minute.
În timp ce orezul se odihnește, încălzește ușor oțetul, zahărul și sarea într-o crăticioară (fără să fiarbă) până se dizolvă totul.
Mută orezul fierbinte într-un bol mare (ideal de lemn sau plastic, evită metalul deoarece interacționează cu oțetul).
Toarnă siropul de oțet peste orez.
Folosește o spatulă de lemn pentru a face mișcări de „tăiere” (verticale) și întoarce-l ușor. Vrei să separi boabele, nu să le strivești.
În timp ce amesteci, folosește un evantai sau o foaie de hârtie pentru a răci orezul rapid. Acest lucru îi va da acel luciu specific de sushi.
250 g creveți mari (decorticați);
O jumătate cană pesmet Panko;
1 ou bătut;
3-4 linguri făină;
Sare, piper;
Ulei pentru prăjit (sau spray de ulei dacă alegi să-i prăjești în friteauza cu aer cald).
Taie felii un avocado copt, curățat de coajă și sâmbure. Pregătește felii subțiri de somon crud sau marinat.
Ai nevoie de o cutie goală, curată, de brânză cremă Philadelphia.
O tapetezi cu folie de plastic.
Pui un rând de avocado și unul de somon, un start de brânză Philadelphia. Apoi creveți pane și acoperi totul cu orez.
Deasupra netezeși și răstorni cutia.
Vei obține un sushi perfect pe care îl poți asezona cu sos iute sau maioneză japoneză și apoi să-l tai felii ca me orice roll.
