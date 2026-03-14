Dacă te fascinează rolurile perfecte de sushi, dar nu ai abilități de a le rula cu covorașul de bambus, există un truc foarte simplu prin care poți face sushi cu ajutorul…unei cutii goale de brânză cremă Philadelphia.

Prepară și pregătește componentele rolului de sushi

Orezul

Pregătirea orezului pentru sushi este un proces care ține mai mult de tehnică decât de ingrediente complexe. Secretul constă în eliminarea amidonului și în echilibrul dintre oțet, zahăr și sare.

1. Ingrediente

Orez: 500 g orez special pentru sushi (cu bob scurt, tip Japonica).

Apă: 600 ml apă (raportul este de obicei de 1:1.2).

Sirop de oțet (tezu) pregătit din:

5 linguri oțet de orez;

2 linguri zahăr;

1 linguriță sare.

2. Spălarea orezului

Este cel mai important pas. Pune orezul într-un bol și spală-l cu apă rece de 5-6 ori. Trebuie să îl „masezi” ușor cu mâna până când apa care rămâne deasupra este perfect limpede. Dacă apa este albicioasă, orezul va deveni cleios și gumat după fierbere, în loc să fie pufos.

3. Hidratarea

După spălare, lasă orezul să stea în apa în care va fi fiert timp de 30 de minute. Acest pas permite fiecărui bob să absoarbă umiditate, asigurând o gătire uniformă.

- articolul continuă mai jos -

4. Fierberea

Pune oala pe foc mediu până când apa începe să fiarbă.

Imediat ce dă în clocot, pune un capac etanș, redu focul la minim și fierbe timp de 15 minute. Nu ridica niciodată capacul în timpul fierberii! Aburul este cel care gătește orezul.

După cele 15 minute, oprește focul și mai lasă orezul să stea (cu capacul pus) încă 10-15 minute.

5. Aromatizarea orezului

În timp ce orezul se odihnește, încălzește ușor oțetul, zahărul și sarea într-o crăticioară (fără să fiarbă) până se dizolvă totul.

Mută orezul fierbinte într-un bol mare (ideal de lemn sau plastic, evită metalul deoarece interacționează cu oțetul).

Toarnă siropul de oțet peste orez.

Folosește o spatulă de lemn pentru a face mișcări de „tăiere” (verticale) și întoarce-l ușor. Vrei să separi boabele, nu să le strivești.

În timp ce amesteci, folosește un evantai sau o foaie de hârtie pentru a răci orezul rapid. Acest lucru îi va da acel luciu specific de sushi.

Creveții pane

Ingrediente

250 g creveți mari (decorticați);

O jumătate cană pesmet Panko;

1 ou bătut;

3-4 linguri făină;

Sare, piper;

Ulei pentru prăjit (sau spray de ulei dacă alegi să-i prăjești în friteauza cu aer cald).

Preparare

Spală creveții și, foarte important, tamponează-i cu un șervețel de hârtie până sunt perfect uscați. Condimentează-i cu sare și piper.

Pregătește trei boluri: făină, ou bătut și panko.

Ia fiecare crevete și trece-l prin: făină (scutură excesul) – ou – panko.

Alege varianta de gătire: la tigaie, încingând ulei și prăjind creveții la foc mediu-mare timp de 2 minute pe fiecare parte; sau la friteuza cu aer cald. În ultima variantă, pulverizează puțin ulei peste creveți. Gătește-i la 190°C timp de 8-10 minute, întorcându-i la jumătatea timpului.

Taie felii un avocado copt, curățat de coajă și sâmbure. Pregătește felii subțiri de somon crud sau marinat.

Asamblarea

Ai nevoie de o cutie goală, curată, de brânză cremă Philadelphia.

O tapetezi cu folie de plastic.

Pui un rând de avocado și unul de somon, un start de brânză Philadelphia. Apoi creveți pane și acoperi totul cu orez.

Deasupra netezeși și răstorni cutia.

Vei obține un sushi perfect pe care îl poți asezona cu sos iute sau maioneză japoneză și apoi să-l tai felii ca me orice roll.