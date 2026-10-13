România și India își accelerează demersurile pentru deschiderea schimburilor comerciale cu produse de origine animală. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a avut o întrevedere oficială cu ambasadorul Indiei la București, Manoj Kumar Mohapatra, pentru a stabili pașii concreți necesari semnării rapide a certificatelor sanitare veterinare, anunță Agerpres.
Miza principală a întâlnirii a fost facilitarea procedurilor birocratice pentru companiile românești care doresc să exporte pe piața indiană.
Ambasadorul Indiei, de profesie medic veterinar, a subliniat că România aplică riguros standardele europene de siguranță alimentară și s-a oferit să se implice personal pentru urgentarea procedurilor. India așteaptă în schimb o propunere oficială din partea României privind categoriile specifice de produse de origine animală și capacitățile de export disponibie.
Președintele ANSVSA a punctat necesitatea de a valorifica rapid piața indiană, în contextul în care tot mai multe țări europene își extind relațiile economice cu New Delhi.
Dialogul instituțional dintre cele două state se va concentra pe patru piloni strategici:
Pentru a trece de la diplomatie la rezultate practice, părțile au agreat un calendar de lucru imediat, ANSVSA va transmite o propunere oficială pentru organizarea unei videoconferințe tehnice între specialiștii români și indieni, întâlnire ce va pregăti viitoarele vizite de lucru pe teren.
Alexandru Bociu l-a invitat pe ambasadorul indian să viziteze laboratoarele de referință ANSVSA din apropierea Bucureștiului, pentru a evalua direct rigoarea examinărilor analitice și capacitatea tehnică a instituției
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