Ca să nu ajung să mă bazez pe mâncare procesată, am mereu preparată o supă “fără rețetă”, sănătoasă și sigură, spune, potrivit today.com, antrenoarea de fitness Stephanie Mansour.
Consumul unei diete sănătoase este, în mod constant, unul dintre cele mai mari obstacole în lupta pentru pierderea în greutate. Chiar și eu, ca antrenor personal, am săptămâni în care nu am timp să fac cumpărături și pregătiri de mese, recunoaște Mansour.
Supa „fără rețetă”, sățioasă și plină de legume
“Ca să nu ajung să depind de alimente convenabile sau mâncare comandată, păstrez această supă simplă ca soluție de rezervă. Nici măcar nu necesită o rețetă propriu-zisă și poate fi făcută rapid, cam cu orice ingrediente ai prin frigider. Te satură, aduce un plus de legume și e reconfortantă, pe măsură ce vremea se răcește”, spune Mansour.
Nu doar că supa lui Mansour arată bine, dar este plină de legume, tăiate bucăți, pe care le poți mesteca, simțind că mănânci ceva, nu că bei doar o zeamă. În plus, dacă prepari o cantitate mai mare, antrenoarea dă asigurări că după o zi-două, supa ve deveni și mai gustoasă, pentru că aromele legumelor și proteinelor din ea se vor intensifica.
Cum să prepari supa “fără rețetă”
Iată rețeta mea de bază pentru supă de pui cu legume, spune Mansour.
Ingrediente
- 1 pungă de spanac
- 1 pungă de broccoli tăiat
- 1 ceapă tocată
- 1 caserolă cu „zoodles” (noodles) de dovlecel
- supă de pui limpede
- 2 piepți de pui, gătiți
- Sare roz de Himalaya, piper și fulgi de ardei iute, după gust
Mod de preparare
„Pun totul în oală dintr-o dată și gătesc la foc mediu timp de 20 de minute, amestecând la fiecare cinci minute. O las pe aragaz toată ziua, ca să mă bucur de aromă în micul meu apartament. Această supă a fost salvatoare pentru mine, pentru că are gust și textură de mâncare gătită acasă, iar de fiecare dată schimb legumele, ingredientul pentru imunitate sau aromele, astfel încât nu mă plictisesc niciodată. E ca un experiment distractiv, dar unul la care știu deja rezultatul: reconfortant și delicios!”, spune Mansour.
Supa „fără rețetă” cu orice ingrediente ai la îndemână
- Bază – O supă simplă de pui sau de legume este suficientă. „Uneori, dacă am puține provizii, folosesc doar un recipient de supă și mai adaug două recipiente de apă”, explică antrenoarea.
- Proteine – „Aici e după preferințele tale! Mie îmi place varianta tradițională de supă cu pui și legume. Cumpăr piepți de pui pre-gătiți sau pui tăiat cuburi, dar am mereu în congelator și fâșii de pui gătite, în caz de urgență. În loc de pui, poți folosi orice carne – vită, porc sau curcan. Poate fi carne tocată, cârnăciori de curcan, cubulețe de porc – cum preferi!
- Nu îți place carnea în supe? Adaugă o conservă de fasole. Lintea are cel mai mare conținut de proteine, deci ar fi prima mea alegere. Fasolea roșie sau năutul merg și ele foarte bine. Dacă îți plac pastele în supă, folosește paste din năut sau linte pentru a crește aportul de proteine, în orice formă sau mărime dorești”, recomandă Mansour.
- Legume – Posibilitățile sunt nelimitate. “Iarna prefer supele mai consistente, așa că adaug cartofi sau cartofi dulci. Pun mereu măcar o pungă de spanac, deoarece ajută la reducerea inflamației și diminuarea balonării. Apoi adaug un broccoli tocat. Îl ador în supă! De obicei mai adaug și morcovi – fie un pachet de morcovi baby, fie un pachet de morcov ras, fie îi curăț și îi tai eu. Poți adăuga și kale, conopidă, tăiței de dovlecel și orice altă legumă îți place în supe”, recomandă antrenoarea.
- Întăritor pentru imunitate – “Unele alimente pot susține sistemul imunitar – ceea ce te poate ajuta să rămâi sănătos în sezonul rece – așa că încerc să adaug câte unul. De obicei, pun câțiva căței de usturoi tocați fin. Poți să-l dai pe răzătoare sau să folosești pudră de usturoi. Alte alegeri sunt ghimbirul și turmericul. Alege doar un ingredient de acest tip o dată (decât dacă ești foarte obișnuit poți face combinații de arome), pentru că sunt puternice și s-ar putea să nu se potrivească împreună”, explică ea.
- Arome – “Aici adaug ceva pentru un plus de savoare. În mod tradițional folosesc sare roz de Himalaya și piper negru. Dar îmi place și puțin iute. Uneori adaug fulgi de ardei iute, când vreau să-mi desfund sinusurile. Alteori pun frunze sau fulgi de busuioc, pentru o aromă mai reconfortantă. Dacă îți place ceapa, adaugă una proaspătă sau cumpără ceapă tocată la caserolă – ori folosește pudră de ceapă. Dacă ai ceva proaspăt, precum rozmarin sau cimbru, poți adăuga în supă”, recomandă Stephanie Mansour, antrenor de fitness.