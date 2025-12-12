Ca să nu ajung să mă bazez pe mâncare procesată, am mereu preparată o supă “fără rețetă”, sănătoasă și sigură, spune, potrivit today.com, antrenoarea de fitness Stephanie Mansour.

Consumul unei diete sănătoase este, în mod constant, unul dintre cele mai mari obstacole în lupta pentru pierderea în greutate. Chiar și eu, ca antrenor personal, am săptămâni în care nu am timp să fac cumpărături și pregătiri de mese, recunoaște Mansour.

Supa „fără rețetă”, sățioasă și plină de legume

“Ca să nu ajung să depind de alimente convenabile sau mâncare comandată, păstrez această supă simplă ca soluție de rezervă. Nici măcar nu necesită o rețetă propriu-zisă și poate fi făcută rapid, cam cu orice ingrediente ai prin frigider. Te satură, aduce un plus de legume și e reconfortantă, pe măsură ce vremea se răcește”, spune Mansour.

Nu doar că supa lui Mansour arată bine, dar este plină de legume, tăiate bucăți, pe care le poți mesteca, simțind că mănânci ceva, nu că bei doar o zeamă. În plus, dacă prepari o cantitate mai mare, antrenoarea dă asigurări că după o zi-două, supa ve deveni și mai gustoasă, pentru că aromele legumelor și proteinelor din ea se vor intensifica.

Cum să prepari supa “fără rețetă”

Iată rețeta mea de bază pentru supă de pui cu legume, spune Mansour.

Ingrediente

1 pungă de spanac

1 pungă de broccoli tăiat

1 ceapă tocată

1 caserolă cu „zoodles” (noodles) de dovlecel

supă de pui limpede

2 piepți de pui, gătiți

Sare roz de Himalaya, piper și fulgi de ardei iute, după gust

Mod de preparare

„Pun totul în oală dintr-o dată și gătesc la foc mediu timp de 20 de minute, amestecând la fiecare cinci minute. O las pe aragaz toată ziua, ca să mă bucur de aromă în micul meu apartament. Această supă a fost salvatoare pentru mine, pentru că are gust și textură de mâncare gătită acasă, iar de fiecare dată schimb legumele, ingredientul pentru imunitate sau aromele, astfel încât nu mă plictisesc niciodată. E ca un experiment distractiv, dar unul la care știu deja rezultatul: reconfortant și delicios!”, spune Mansour.

Supa „fără rețetă” cu orice ingrediente ai la îndemână