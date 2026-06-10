Festivalul Veverițelor revine la Buziaș / Concurs de sarmale bănățene, muzică și întâlniri cu veverițele din parc

Cea de-a X-a ediție a Festivalului „Zilele Veverițelor”, eveniment dedicat naturii, folclorului bănățean și gastronomiei locale, va avea loc în acest weekend la Buziaș, transmite AGERPRES.
Sâmbătă și duminică, în Parcul din Buziaș, turiștii vor putea întâlni celebrele veverițe ale stațiunii, care își vor aștepta „cadourile” preferate – alune și nuci oferite direct din palma vizitatorilor.
Potrivit unui comunicat al Primăriei Orașului Buziaș, veverițele reprezintă doar un pretext pentru promovarea stațiunii balneoclimaterice, a podgoriilor Silagiu și a gastronomiei tradiționale locale, prin intermediul concursului „Cele mai bune sarmale din Banat”, devenit una dintre principalele atracții ale festivalului.
În prima zi a evenimentului, publicul va putea participa la un concert de muzică vieneză susținut de orchestra Art Kammerorchester. Pe scenă vor urca balerinii Alina Mihai și Flavius Popa, alături de soprana Diana Zahariea și tenorul Marius Zahariea. Programul va include și recitaluri ale unor formații locale de muzică rock.
A doua zi a festivalului este rezervată folclorului bănățean. Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Lele Crăciunescu, Mariana Varga, Adrian Stanca și Mircea Cârțișorean.
Vizitatorii festivalului vor putea descoperi și una dintre atracțiile emblematice ale stațiunii Buziaș: colonada din parc, considerată cea mai lungă din Europa, cu o lungime de 500 de metri, depășind-o pe cea din Karlovy Vary.
Stațiunea este cunoscută și pentru istoria sa. În urmă cu mai bine de un secol, împăratul Austriei, Franz Joseph, a vizitat Buziașul pentru tratamente balneare, beneficiind de aerul puternic ozonat al parcului.
Localitatea este apreciată și astăzi pentru tratarea unor afecțiuni ale sistemului nervos central și periferic.
Supranumită „Neuheimul bănățean”, stațiunea a fost frecventată de-a lungul timpului de oameni politici, scriitori, artiști și numeroși turiști din România, Ungaria și Serbia.
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