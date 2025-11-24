Rețetele Juanitei

M-am inspirat pentru acest broccoli cu tahină dintr-o rețetă a chef-ului Joseph Hadad de conopidă cu tahină. Este un preparat ideal pentru vegetarieni sau pentru cei care țin post, dar poate fi folosit si ca garnitură la un pește sau la carne.

Ingrediente

1 broccoli

1 mână de migdale

Pentru sosul de tahină

4 linguri de pastă de susan și 2 linguri de ulei de susan sau măsline

4 linguri de suc de lămâie

5 fire de usturoi verde sau 1-2 căței de usturoi pisați

8-10 linguri de apă foarte rece

Sare, piper, boia, chimion, după gust

Pătrunjel tocat mărunt.

Preparare

Se blanșează broccoli, fierbând buchetul în apă cu sare pentru 2 minute. Se scoate și se introduce într-un vas cu apă rece și gheață.

Se taie buchețele mici și se stropește cu sare și ulei.

Se prepară sosul punând în tahină toate ingredientele în afară de apă. Se amestecă, este o pastă grpasă, pe care o vom dizolva punând câte o lingură de apă rece până va deveni cremoasă și ușor de întins.

Întindem jumătate de sos pe fundul unui vas pentru cuptor și punem buchetele de broccoli deasupra. Întindem restul de sos peste broccoli.

Punem în cuptorul preîncălzit la 200 de grade și lăsăm 20 de minute. Sau în friteuză la 180 de grade pentru 15 minute.

Tocăm migdalele și le presărăm ca un crocant peste preparat.

Poftă bună!