O supă de roșii simplă, potrivită pentru zilele în care nu ai timp sau energie pentru gătit complicat. Rețeta folosește ingrediente la îndemână și un slow cooker care face aproape toată treaba, conform Simply Recipes.
În vasul unui slow cooker de aproximativ 6 litri, se adaugă roșiile zdrobite, ceapa, supa de pui, untul, usturoiul, sarea și piperul. Se amestecă ușor, se acoperă și se lasă la gătit până când aromele se combină bine, aproximativ 4 ore la temperatură ridicată sau 6 ore la temperatură scăzută.
La final, bucățile de ceapă se scot și se aruncă. Dacă se folosește smântâna, se încorporează în supă înainte de servire. Preparatul se poate servi simplu sau cu un plus de smântână și piper proaspăt măcinat deasupra.
Pentru o textură mai fină, supa poate fi mixată direct în vas cu un blender vertical. La servire, se pot adăuga busuioc proaspăt, parmezan ras sau crutoane, în funcție de preferințe.
