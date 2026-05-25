În multe culturi există preparate considerate adevărate remedii culinare pentru zilele reci sau perioadele în care organismul are nevoie de confort. Chiar dacă vremea se încălzește și nu mai e cazul să ne îngrijorăm pentru răceli, e bine de știut că există astfel de preparate.

Italienii au și ei o astfel de rețetă. Este cunoscută drept „Italian Penicillin Soup” sau „penicilina italiană”, deși denumirea nu are legătură cu un tratament medical propriu-zis, scrie Allrecipes. Preparatul este apreciat pentru gustul său blând, textura catifelată și ingredientele simple.

În ultimii ani, supa a revenit puternic în atenția publicului prin rețelele sociale și platformele culinare. În esență, rețeta pornește de la tradiționala „pastina in brodo”, o supă italiană cu paste foarte mici, gătite într-o bază bogată de supă de pui și legume. Mulți o compară cu supa clasică de pui. Diferența vine din textura mai cremoasă și din ingredientele suplimentare care intensifică aroma. În unele variante sunt adăugate ierburi proaspete, coajă de parmezan sau legume pasate pentru o consistență mai bogată.

De ce este numită „penicilină italiană”

Denumirea nu trebuie interpretată literal. Supa nu tratează boli și nu înlocuiește medicamentele. Numele a apărut mai degrabă din tradiția familiilor italiene, unde preparatul era oferit celor răciți sau obosiți, ca aliment reconfortant.

Specialiștii spun că preparatele calde și hidratante pot crea o stare de confort și pot ajuta la aportul de lichide și nutrienți. Însă efectele țin de alimentație și stare de bine, nu de un tratament medical.

Ingrediente:

aproximativ 2 litri supă de pui cu conținut redus de sare;

2 căni ceapă dulce tocată;

1,5 căni morcovi curățați și tăiați grosier;

2 tulpini de țelină apio, tocate;

4–6 căței de usturoi;

2 linguri ulei de măsline;

250–300 grame piept sau carne de pui gătită și mărunțită;

aproximativ 200 grame pastina (sau alte paste foarte mici);

o bucată de coajă de parmezan;

ierburi proaspete, precum pătrunjel sau cimbru;

sare și piper după gust;

parmezan ras pentru servire.

Mod de preparare:

Într-o oală mare încălziți uleiul de măsline la foc mediu. Adăugați ceapa, morcovii, țelina și usturoiul. Gătiți câteva minute, amestecând periodic, până când legumele încep să se înmoaie.

Turnați supa de pui și adăugați coaja de parmezan. Lăsați ingredientele să fiarbă la foc mic până când legumele devin foarte moi.

Scoateți coaja de parmezan. Pasați o parte dintre legume împreună cu puțin lichid, apoi turnați amestecul înapoi în oală pentru a obține o consistență mai catifelată.

Adăugați pastele mici și carnea de pui mărunțită. Continuați fierberea până când pastele sunt gătite.

Presărați ierburi proaspete și parmezan ras înainte de servire.

Un preparat simplu care a revenit în tendințe

Succesul recent al acestei supe pare să vină și din nevoia oamenilor pentru mâncăruri simple și reconfortante. Într-o perioadă dominată de rețete complexe și tendințe culinare rapide, preparatele tradiționale au început să revină în centrul atenției. Iar uneori, câteva legume, o supă bună și paste mici pot fi suficiente pentru a transforma o masă obișnuită într-un moment de confort.