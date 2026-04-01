Tradiția legumiculturii românești este menținută în județul Maramureș prin implicarea directă a unui grup de fermieri pasionați. Aceștia au reușit să conserve și să continue să cultive semințe de roșii, castraveți și fasole utilizate de peste 45 de ani, asigurând continuitatea gustului autentic pe piața locală, scrie Agerpres.

Tehnici de conservare a purității soiurilor

Iulian Pop, vicepreședintele Asociației Legumicultorilor din Maramureș, explică procedura riguroasă prin care se evită hibridarea accidentală: soiurile românești sunt plantate în spații separate și marcate distinct, fermierii rezervă straturi speciale din care, pe parcursul verii, recoltează semințele pentru anul viitor.

Iar prin monitorizare constantă se garantează că identitatea genetică a legumelor rămâne neschimbată, în ciuda prezenței altor zeci de soiuri (inclusiv de import) în aceleași grădini.

„Operaţiunea acesta are peste 45 de ani vechime şi prin munca îndârjită a unor legumicultori pasionaţi am reuşit să asigurăm continuitatea unor specii de roşii româneşti, acum foarte apreciate pe piaţa locală. Alături de roşii am reuşit să salvăm castraveţi şi fasole, toate, originale care se cultivau în ţara noastră şi până în 1990, an în care au început să apară şi seminţe importate, dar în cantităţi mici.

Pentru a salva soiurile româneşti, legumicultorii cultivă în spaţii separate şi special marcate, soiurile româneşti pentru a se asigura că nu se combină cu alte soiuri. Practic, grădina are straturi unde se cultivă doar soiurile româneşti, soiuri din care pe durata verii urmează a fi recoltate următorul lot de seminţe.

De ce procedăm aşa? E singura modalitate prin care ne asigurăm că avem soiurile româneşti, că reuşim să ducem mai departe aceste soiuri, deşi în grădini mai pot exista alte câteva zeci de soiuri, îndeosebi de roşii”, a spus Iulian Pop.

Conform acestuia, soiurile româneşti de roşii sunt apreciate pentru gust şi există cumpărători care doresc doar produse de provenienţă autohtonă. „Există de ani buni o solicitare a pieţei de produse româneşti. Legume, fructe, produse conservate, produse de panificaţie, produse din carne, produse lactate şi derivate, sucuri naturale, îndeosebi produse alimentare fabricate în România. Sunt preferate produsele din micile ferme, producători individuali sau autorizaţi, fermieri recunoscuţi la nivel local pentru calitatea produselor comercializate.

Legumele cum ar fi, roşiile, castraveţi sau fasolea autohtonă sunt căutate, indiferent de sezon, dar în mod special în perioada vară-primăvară. Aşa se explică şi efortul constant al unor legumicultori de a perpetua soiurile autohtone (…) Adevărul e că oferta de seminţe pe piaţa din România a crescut simţitor, avem zeci de soiuri importante de la producători străini renumiţi, iar aici aş da exemplul Bulgariei. Toate soiurile importate sunt de calitate, identice celor româneşti şi permit grădinarilor să vină pe piaţă cu produse variate, produse de calitate şi sănătoase”, a mai spus specialistul.

Cererea pieței și profilul consumatorului

Piața locală manifestă un interes crescut pentru produsele de proveniență maramureșeană. Consumatorii preferă legumele din micile ferme sau de la producători individuali recunoscuți pentru calitate. Deși oferta de semințe din import (precum cele din Bulgaria) este variată și calitativă, produsele etichetate ca fiind românești rămân prioritare în alegerile cumpărătorilor, în special în sezonul primăvară-vară.

Canale de distribuție și modernizare

Investiții în infrastructura comercială

Pentru a susține revigorarea legumiculturii maramureșene din ultimii 15 ani, autoritățile locale din Baia Mare au anunțat investiții majore: