Primele roșii românești au ieșit pe piața anul acest mult mai devreme decât în alți ani. Vorbim de soiuri bulgărești extra-timpurii. Tomatele au fost obținute în solarii încălzite, iar costurile de producție au fost foarte ridicate, a explicat Ion Păunel, cunoscut legumicultor din județul Olt, pentru G4Food. Acest lucru se observă și în piețe, unde roșii se vând cu 70-80 lei kilogramul. Și nu este exclus ca micii comercianți să ceară chiar și 100 lei înainte de Paște, mai spune legumicultorul.

Legumicultorii din Olt au cules și scos la vânzare primele roșii românești de anul acesta.

„Cu toate că am avut-o iarnă destul de grea, cei mai temerari și cei mai profesionistii dintre legumicultorii din județul Olt care practică cultura de tomate extratimpurii la sisteme de încălzire performante, aici vorbim de tomate semărate la jumătatea lunii octombrie și plantate către finalul lunii noiembrie până pe 5 decembrie pe suprafete, într-adevăr, mai potrivite, dar acest acest fermier a reușit o premieră pentru România. Dacă anul trecut am mâncat într-adevăr tomate în martie, primele tomate au apărut în martie dar la sfârșitul lunii martie, anul acesta, tot în martie, dar pe data de 8 martie au fost recortate primele tomate din România produse în solar.

Primele roșii românești au apărut în bazinul de sud al județului Olt și odată cu trecerea timpului către finalul lunii martie și începutul lunii aprilie o să mai apară câțiva fermieri care vor scoate tomatele, dar tot așa îi numărăm pe degete. Vorbim de bazinul de sud al județului Olt – Scărişoara, Giuvărăşti, Gârcov, Tia Mare și Izbiceni.

În bazinul de sud al județului Olt sunt foarte multe tomate extratimpurii cultivate, dar în funcție de sistemul de încălzire pentru care a optat fermierul și în funcție de disponibilitatea materială sunt cultivate suprafete foarte mari de tomate extratimpurii. De obicei se mizează pe aceste tomate extratimpurii. Așa e la noi, când scoți prima trufanda ai costuri mai mari, dar ai și un preț mai bun. Costurile au fost foarte, foarte mari și din cauza faptului că am avut o iarnă normală, o iarnă cu care ne dezobişnuisem în ultimii 5-6 ani de zile.

Pe lângă temperaturile negative, dar cel mai mult a afectat perioada de nebulozitate. Orice plantă pe lângă încălzire are nevoie și de lumină pentru a se dezvolta și a se face fotosinteza”, a declarat Ion Păunel, cunoscut legumicultor din județul Olt, pentru G4Food.ro.

Primele roșii apărute în piețele din România sunt soiuri bulgărești, Prekos și Parris

„Sunt din Bulgaria. Sunt cele mai timpuri tomate de pe piața românească. Pe lângă faptul că sunt extra-timpurii, merg foarte bine în perioade de nebulozitate și, ce este foarte important, gustul este inconfundabil, incomparabil.

(…) Prin asta se identifică aceste tomate extra-timpurii. Prin gustul de săvârșit pe care le au.

Dezavatajul pentru fermieri este că la aceste soiuri producția este foarte mică, o medie este de 500-700 grame pe plantă. În cazuri extraordinare la fermierii foarte princepuți se duce la un maxim de 2-2,5 kg pe plantă. În comparație, celelalte soiuri produc minimum 5 kg pe plantă.

Fermierul menționat a avut o primă recoltă din 3 hectare dintre care 2 hectare cu sistemul ăsta foarte performant de încălzire pe care și l-a adaptat el doar 400 kg de tomate. Preconiza el la a doua recoltă undeva la maxim 700 kg”, a mai spus legumicultorul Ion Păunel.

Cât costă primele roșii în România, înainte de Paște

Tomatele se comercializează deja în piețele din București, dar și în alte orașe din țară și nu mulți români și le permit. De la fermieri, roșiile pleacă cu prețuri între 40 și 55 lei kilogramul, în funcție de cantitate și calitate. Doar că în piețe prețul cerut este cu 40 – 50% mai mare.

„Până la Paște cel puțin din bazinul de sud al județului Olt, și cred că România oricum n-a scos nimeni, dacă se vor recolta 5-6 maxim 10 tone de tomate. După Paște încep să apară mult mai multe, va scădea și prețul.

Acuma vis-a-vis de preț, dacă piața nu înghite și vedem și noi că a scăzut consumul. Fermierul dacă vede că iese în pierdere … Va fi un an de referință pentru fermieri, s-ar putea, și nu mi-a dori lucrul acesta, să vedem nu neapărat falimente, dar cel puțin pe această cultură extratimpurie fermierii să nu poată să amortizeze nici cheltuielile.

În momentul de față dacă le vedem la revânzători, că am văzut și noi în mediul online și așa mai departe 69-99 lei. Am înțeles că sunt piețe unde a fost chiar și 80 de lei. S-ar putea să avem și prețul de 80-100 de lei la revânzători.

La producători, din discuția pe care am avut-o și eu am ca idee până după Paște încolo dacă vând sub 35 de lei kilogramul, mi-au zis că sunt în pagubă. Deci asta înseamnă că s-a livrat de la producător, în funcție de calitate, undeva între 40 și maxim 55 de lei.

Restul din prețul pe care îl plătesc clienții este adaosul comerciantului. Să zicem așa o analiză între 40 și 50 de lei până la 70 de lei vedem totuși un adaos comercial de aproape 40-50%, pe acolo sunt. În niciun caz nu fermierul câștigă foarte mult”, a mai spus legumicultorul oltean.