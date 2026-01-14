Secretarul american al sănătăţii Robert F. Kennedy Jr. a declarat că preşedintele american Donald Trump „consumă mâncare foarte nesănătoasă”, mai ales când călătoreşte, relatează miercuri dpa.

El consumă în principal junk food, din motive de securitate, dar şi pentru că are încredere în produsele marilor companii, a spus Kennedy într-un podcast al influenceriţei conservatoare Katie Miller, transmite Agerpres.

Kennedy a afirmat că Trump „nu vrea să se îmbolnăvească când călătoreşte”.

“Dacă călătoreşti cu el, ai impresia că pompează în el otravă toată ziua şi nu ştii cum se mai mişcă, având în vedere că este cea mai energică persoană pe care am întâlnit-o vreodată”, a mai spus el.

Întrebat cine are cele mai neobişnuite obiceiuri alimentare, Kennedy a răspuns că preşedintele Trump şi că nu ştie „cum de mai este în viaţă, dar este”.

Cu toate acestea, Kennedy a adăugat că preşedintele „consumă de fapt mâncare destul de bună de obicei” atunci când se află la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, din Florida, sau la Casa Albă. El a afirmat că Trump are o „sănătate incredibilă” şi „constituţia unei zeităţi”.

Ce numește presa „dieta Trump”

Donald Trump s-a întors oficial la Casa Albă la vârsta de 78 de ani, afișând o vitalitate surprinzătoare care contrastează puternic cu dieta sa extrem de neobișnuită și nesănătoasă. Deși consumă aproximativ 2.600 de calorii zilnic, regimul său alimentar este bazat (cel puțin declarativ) pe produse fast-food de la lanțuri precum McDonald’s, Wendy’s sau Pizza Hut. Printre obiceiurile sale cele mai cunoscute se numără consumul a până la 12 cutii de Coca-Cola dietetică pe zi și preferința pentru friptura de vită gătită excesiv, servită întotdeauna cu ketchup, relatează La Razon.

Meniul președintelui american include, de asemenea, gustări procesate precum Doritos sau biscuiți Oreo, mic dejunuri clasice cu ouă și bacon, dar și o slăbiciune pentru tortul de ciocolată.

În ciuda acestui stil de viață care ignoră canoanele medicale de nutriție, Trump își menține energia necesară pentru mitinguri și intervenții publice maraton. Paradoxul dintre starea sa fizică activă și consumul ridicat de grăsimi, zahăr și sare rămâne un subiect de uimire pentru presa internațională, fiind considerat un regim alimentar „nepotrivit pentru cardiaci”.

Dar, dacă ar fi să ne luăm după declarațiile secretarului Kennedy, acest stil de viață este mai mult PR decât realitate de zi cu zi, întrucât această „dietă” funcționează doar în timpul călătoriilor.