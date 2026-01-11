Te-ai simțit vreodată balonat sau având impresia că ești umflat în tot corpul? Este o senzație neplăcută pe care majoritatea dintre noi am experimentat-o. Una dintre soluțiile pe care ți le sugerăm este acest suc antiinflamator: rapid, revigorant și digestiv. În doar câteva minute, poți pregăti o băutură care ajută la calmarea inflamației abdominale, lăsându-te plin de energie și cu o senzație de corp și abdomen mai ușor.

Combină fructe, legume și apă de cocos într-un amestec delicios și extrem de sănătos.

Funcționează datorită componentelor sale

Secretul acestui suc stă în ingredientele sale:

Fructele (banana și kiwi): Sunt bogate în enzime care ajută la descompunerea alimentelor.

Spanacul: Are proprietăți depurative.

Apa de cocos: Hidratează intens și reglează tranzitul.

Ghimbirul: Un aliat de nădejde în digestie, reducând imediat senzația de balonare.

Este ideal pentru a fi consumat dimineața, înainte sau în loc de micul dejun, pentru o stare de bine imediată, sau după o masă copioasă în cursul zilei.

Ingrediente pentru sucul antiinflamator

1 banană mică

1 kiwi

50 g de spanac proaspăt

250 ml de apă de cocos neîndulcită (foarte rece)

Jumătate de linguriță de praf de ghimbir măcinat (sau o bucățică mică de ghimbir proaspăt)

Nucă de cocos rasă (opțional, pentru decor).

Poți adăuga cuburi de gheață dacă îl vrei mai răcoritor sau poți înlocui banana cu mango dacă preferi un gust mai tropical.

Preparare

Pentru preparare avem nevoie de un blender obișnuit:

Curăță banana și kiwi-ul, apoi taie-le în bucățele. Spală spanacul și usucă-l ușor. Asigură-te că apa de cocos este rece. Pune în cana blenderului bucățile de banană, kiwi, spanacul și aproximativ jumătate din cantitatea de apă de cocos (150 ml). Mixează la viteză mare timp de 30-40 de secunde, până când obții o textură fină și omogenă. Adaugă restul de apă de cocos (100 ml) și ghimbirul. Mixează încă 10-15 secunde. Dacă vrei ca sucul să fie mai fluid, mai poți adăuga puțină apă de cocos sau apă plată. Toarnă imediat în pahare, decorează cu nucă de cocos răzuită și adaugă gheață dacă dorești.

Trucuri pentru a obține sucul perfect

Fructe coapte: Folosește fructe bine coapte pentru ca sucul să fie dulce în mod natural, fără a adăuga zahăr.

Textură perfectă: Dacă sucul este prea gros, adaugă apă de cocos puțin câte puțin până ajungi la consistența dorită.

Adaugă puțin dulce: Dacă kiwi este prea crud, sucul poate fi acrișor. Poți echilibra gustul cu o linguriță de miere sau sirop de agave.

Păstrează culorile naturale: Folosește spanac foarte proaspăt și consumă sucul imediat după preparare pentru a păstra culoarea verde puternică.

Alte variante de sucuri sănătoase

Varianta detox: Adaugă jumătate de castravete și câteva frunze de mentă proaspătă.

Varianta smoothie: Adaugă 2 linguri de iaurt natural sau vegetal pentru o textură mai cremoasă.

Păstrare

Se recomandă consumul imediat pentru a beneficia de toate proprietățile enzimelor. Totuși, se poate păstra la frigider, într-un recipient ermetic, timp de maxim 24 de ore.