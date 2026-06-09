Senzația neplăcută de balonare cu care te confrunți uneori dimineața își are originea, de cele mai multe ori, în obiceiurile din seara precedentă. Deși cina joacă un rol decisiv, nutriționista Elena Maestre avertizează că această problemă este, de fapt, rezultatul tuturor alimentelor consumate pe parcursul întregii zile, scrie Mediafax.

Principalul vinovat pentru această stare este retenția de lichide, declanșată în mare parte de o dietă dezechilibrată.

Ce trebuie să eviți la cină

Pentru a preveni trezitul cu o senzație de greutate în organism, este esențial să reducem aportul de ingrediente care blochează eliminarea apei:

Sodiul în exces: Alimentele procesate și ultraprocesate sunt pline de sare, fiind principalul factor care favorizează retenția de lichide. Printre cele mai frecvente surse se numără mezelurile, conservele, sosurile comerciale, gustările sărate, mâncărurile semipreparate și bulionurile concentrate.

Alimente intens sărate sau maturate: Trebuie consumate cu mare moderație (sau evitate seara) brânzeturile maturate, murăturile, măslinele în saramură, carnea și peștele afumat, cârnații și fructele uscate sărate.

Zaharurile și carbohidrații în exces: Excesul de carbohidrați și zaharurile rafinate sunt transformate de organism în glicogen, o substanță care reține în mod natural apa în țesuturi.

Alcoolul: Consumul de băuturi alcoolice afectează direct funcția renală și îngreunează procesul natural de eliminare a lichidelor.

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De ce apa combate balonarea

Deși pare contraintuitiv pentru mulți, dacă bei mai multă apă reduci balonarea, nu o agravezi. Atunci când organismul este deshidratat și percepe că nu primește suficiente lichide, el intră într-un mod de autoaparare și începe să își rețină rezerve de apă pentru a-și asigura reacțiile metabolice. Elena Maestre recomandă ca măsură preventivă simplă și de mare efect hidratarea constantă și uniformă pe tot parcursul zilei.

Alimente și remedii naturale care elimină excesul de apă

Pentru a contracara efectele nocive ale sodiului și pentru a sprijini rinichii în procesul de filtrare, este recomandat să introducem în dietă alimente bogate în potasiu și cu proprietăți diuretice naturale:

Surse excelente de potasiu: Avocado, spanacul, dovlecelul, bananele și pepenele galben.

Fructe diuretice: Ananasul, pepenele verde, strugurii, lămâia și caisele, toate având capacitatea de a stimula producția de urină și de a reduce vizibil balonarea.

Legume cu efect drenant: Castravetele, sparanghelul, țelina, anghinarea și roșiile.

Infuzii din plante: Ceaiul verde, infuzia de coada-calului, de păpădie sau de fenicul sunt aliați excelenți în stimularea diurezei.

Alți factori care duc la acumularea de lichide

Retenția de apă nu este influențată doar de ceea ce punem în farfurie. Stilul de viață și schimbările biologice joacă un rol la fel de important:

Sedentarismul și menținerea aceleiași poziții (statul pe scaun sau în picioare) ore în șir;

Expunerea prelungită la temperaturi ridicate;

Fluctuațiile hormonale normale asociate cu ciclul menstrual, sarcina sau menopauza.

Când ar trebui mers la medic?

În anumite situații, retenția cronică de lichide poate depăși sfera unei simple probleme de nutriție. Aceasta poate fi efectul secundar al unor tratamente medicamentoase (cum sunt contraceptivele sau corticoizii) sau poate ascunde afecțiuni medicale serioase, precum problemele hepatice, renale sau insuficiența venoasă.