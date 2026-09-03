Multe persoane își doresc să scape de surplusul de grăsime, însă atunci când încearcă să mențină un deficit caloric se lovesc de marea provocare a poftei de ronțăit între mese. Există oare vreun truc simplu pentru a reduce apetitul și a consuma mai puține calorii?

E cel mai simplu truc: bea apă înainte de a mânca

David Céspedes, medic expert în longevitate, a abordat acest subiect. Specialistul a demontat câteva dintre cele mai comune mituri legate de alimente și a explicat cum poate fi folosit consumul de apă pentru a controla senzația de foame.

Apă înainte de masă nu în timp ce mâncăm

Medicul a început prin a analiza mitul conform căruia apa băută în timpul mesei îngrașă. Deși apa nu are nicio calorie, consumată în cantități mari în timp ce mâncăm ne poate face să mestecăm mai puțin și, implicit, să mâncăm mai mult și mai repede.

Totuși, apa are un efect uriaș asupra controlului poftei de mâncare dacă este administrată la momentul potrivit. Céspedes recomandă consumul ei înainte de a ne așeza la masă: „Există un lucru care te ajută direct să slăbești, iar asta pentru că induce sațietatea. Dacă bei jumătate de litru de apă înainte de masă, vei mânca automat mai puțin.”

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Confuzia dintre foame și sete

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, capacitatea organismului de a diferenția senzația de sete de cea de foame poate scădea. Din acest motiv, expertul sugerează un test simplu înainte de a apela la gustări neplanificate, mai ales dacă a trecut puțin timp de la ultima masă principală.

Și anume, trucul paharului cu apă. Când simți nevoia de a ronțăi ceva între mese, bea mai întâi un pahar mare cu apă. De foarte multe ori, ceea ce percepem ca fiind senzație de foame este doar un semnal de deshidratare pe care organismul îl transmite greșit, iar apa rezolvă instant problema, concluzionează ABC.