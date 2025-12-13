Cercetătorii japonezi au analizat cum anumite alegeri făcute la masa de prânz pot influența un indicator esențial asociat riscului de hipertensiune, oferind noi perspective asupra legăturii dintre alimentație și sănătatea cardiovasculară, relatează Mediafax.

Tensiunea arterială este o funcție vitală a organismului, care ajută la circulația sângelui. Măsurarea tensiunii arteriale indică presiunea din interiorul arterelor, vasele de sânge care transportă sângele de la inimă către restul corpului. Atunci când tensiunea arterială este constant ridicată, aceasta devine un factor de risc pentru boli cardiace și accident vascular cerebral.

Hipertensiunea (tensiunea arterială ridicată) este numită „ucigașul tăcut”, deoarece de obicei nu prezintă simptome. În 2023, tensiunea arterială ridicată a fost cauza principală sau secundară a 664.470 de decese în Statele Unite.

Deși genetica poate juca un rol în tensiunea arterială, stilul de viață are, de asemenea, o influență puternică. Lipsa activității fizice constante, stresul, alcoolul și fumatul au toate efecte negative asupra tensiunii arteriale.

Un alt aspect important este dieta, potrivit EatingWell.

De exemplu, sodiul este un nutrient necesar care ajută la reglarea echilibrului de lichide din organism. Dar, atunci când este consumat în exces, sodiul poate crește riscul de hipertensiune arterială.

Cu toate acestea, oamenii de știință au descoperit că sodiul nu este singurul vinovat. Potasiul contracarează sodiul, ajutând la eliminarea excesului de sodiu din organism, deci este mai degrabă vorba despre raportul potasiu-sodiu.

Studiul a fost realizat în Japonia la o companie care avea două cantine care serveau prânzul. Studiul a inclus 166 de participanți (102 bărbați și 64 de femei cu vârsta medie de 44 de ani) care erau angajați ai companiei și luau prânzul în mod regulat într-una dintre cele două cantine.

Studiul a fost împărțit în două perioade de patru săptămâni: o perioadă de intervenție și o perioadă de control. Jumătate din grup a participat mai întâi la perioada de intervenție și apoi la cea de control, iar jumătate a participat mai întâi la perioada de control și apoi la cea de intervenție.

În timpul perioadei de intervenție, participanților li s-au servit alimente cu condimente cu conținut scăzut de sodiu și ridicat de potasiu, inclusiv un înlocuitor de sare care conținea 75% clorură de sodiu și 25% clorură de potasiu. Deoarece acesta a fost un studiu japonez, alimentele erau comune în cultura japoneză, inclusiv supa miso și tăiței.

Deși lactatele nu sunt atât de comune în cultura japoneză, ele sunt convenabile și o sursă bună de potasiu. Din acest motiv, cantinele au fost aprovizionate cu lapte și iaurt în perioada de intervenție, iar participanții au fost instruiți să aleagă un produs lactat pentru fiecare prânz de lucru, pe lângă alegerea unui meniu cu conținut scăzut de sodiu și bogat în potasiu.

Pentru celelalte mese – micul dejun și cina – și pentru weekenduri, participanții au fost instruiți să mănânce alimentele obișnuite, fără restricții. Acest principiu s-a aplicat și tuturor meselor din perioada de control de patru săptămâni.

În afară de sex și vârstă, au fost colectate date minime la începutul studiului și pe parcursul perioadei de studiu. Acestea includeau indicele de masă corporală (IMC), tensiunea arterială, nivelurile de sodiu și potasiu din urină și mesele consumate la cantină. Participanții au dezvăluit, de asemenea, dacă erau fumători actuali, foști fumători sau nefumători, care era consumul lor obișnuit de lactate, dacă urmau în prezent o dietă săracă în sare și dacă luau medicamente pentru hipertensiune arterială.

Cercetătorii au descoperit că, după perioada de intervenție, care a inclus mese cu conținut scăzut de sodiu și ridicat de potasiu, raportul sodiu-potasiu al participanților era mai favorabil, sodiul urinar fiind mai scăzut, iar potasiul semnificativ mai ridicat. Acest lucru este important, deoarece un raport sodiu-potasiu dezechilibrat a fost asociat cu un risc crescut de hipertensiune arterială.9

Modificarea raportului sodiu/potasiu a fost asociată cu modificarea tensiunii arteriale: posibilitatea unei abordări la nivel de populație pentru reducerea raportului sodiu/potasiu în cadrul controalelor medicale.

Acest studiu sugerează că reducerea aportului de sodiu și creșterea aportului de potasiu prin condimente și lactate poate avea un efect pozitiv asupra raportului sodiu-potasiu, care a fost asociat cu tensiunea arterială.

Alimentele bogate în potasiu nu se limitează doar la lactate. Luați în considerare și adăugarea mai multor fructe, legume, nuci, leguminoase și somon în dietă.

Legumele cu frunze verzi, bananele, cartofii, avocado, cartofii dulci, dovleacul, morcovii și roșiile sunt unele dintre fructele și legumele cu cel mai ridicat conținut de potasiu.

Deși prea multă sare, care conține sodiu, poate crește tensiunea arterială, aceasta ajută și la îmbunătățirea gustului alimentelor. Reducerea progresivă a cantității de sare din rețete și de la masă va ajuta organismul să se adapteze la gustul mai puțin sărat în timp.