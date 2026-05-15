Brazilia a intrat oficial într-o nouă etapă a cercetării genetice și biomedicale. O echipă de oameni de știință a anunțat nașterea lui Boreal, primul purcel clonat din America Latină. Evenimentul este considerat un moment important pentru cercetarea medicală și pentru dezvoltarea biotehnologiilor din regiune, notează Agrarheute.

Purcelul s-a născut pe 24 martie, în orașul Piracicaba din statul brazilian São Paulo. Proiectul a fost realizat prin colaborarea dintre Universitatea din São Paulo, Institutul de Științe Animale, Institutul de Cercetări Tehnologice și compania XenoBrasil. Cercetătorii susțin că Boreal nu reprezintă doar un succes în domeniul clonării animale. Ei cred că această tehnologie ar putea accelera dezvoltarea medicinei regenerative și a studiilor privind transplanturile de organe.

De ce sunt porcii atât de importanți pentru medicină

Porcii sunt considerați de ani buni unele dintre cele mai utile animale pentru cercetarea medicală. Specialiștii spun că organele și fiziologia lor sunt mult mai apropiate de cele umane decât cele ale rozătoarelor folosite în mod tradițional în laboratoare. Această apropiere biologică îi transformă în candidați importanți pentru experimente privind transplanturile, bolile genetice și dezvoltarea unor terapii noi. În ultimele două decenii, cercetătorii au folosit porci modificați genetic pentru a studia diabetul, bolile cardiovasculare, fibroza chistică și alte afecțiuni complexe.

Mai mulți experți consideră că viitorul medicinei regenerative va depinde și de astfel de modele animale. În unele laboratoare, oamenii de știință încearcă deja să dezvolte organe compatibile pentru transplanturi umane.

Cum a fost realizată clonarea lui Boreal

Boreal a fost obținut prin tehnologia de transfer nuclear celular somatic. Procedura presupune introducerea nucleului unei celule într-un ovul al cărui material genetic a fost eliminat anterior. Metoda este folosită de ani buni în cercetarea genetică, însă procesul rămâne foarte complex și costisitor. Rata de succes este redusă, iar multe embrioane nu supraviețuiesc până la naștere. În cazul lui Boreal, cercetătorii brazilieni spun că experimentul ar putea deschide drumul unor proiecte mult mai ample. Ei vor să dezvolte linii genetice speciale pentru cercetarea biomedicală și pentru viitoare aplicații medicale.

Clonarea animalelor rămâne însă un subiect controversat. Există dezbateri privind etica acestor experimente, dar și întrebări legate de bunăstarea animalelor și limitele intervenției genetice.

Ce impact ar putea avea această descoperire

O parte dintre cercetători consideră că astfel de tehnologii pot accelera dezvoltarea xenotransplantului. Acesta presupune folosirea organelor animale pentru transplanturi la oameni. Criza globală a organelor pentru transplant a împins mai multe laboratoare să caute soluții alternative. Porcii modificați genetic sunt considerați printre cei mai promițători candidați pentru astfel de proceduri.

În paralel, animalele clonate și modificate genetic pot fi folosite pentru testarea unor tratamente noi și pentru înțelegerea unor boli rare. Cercetătorii spun că aceste modele pot reproduce mai bine anumite afecțiuni umane decât experimentele clasice pe șoareci.

Nașterea lui Boreal este privită acum ca un simbol al progresului biotehnologic din America Latină. Oamenii de știință brazilieni susțin că proiectul ar putea transforma regiunea într-un centru important pentru cercetarea genetică și medicina viitorului.