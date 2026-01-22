Mulţi pacienţi care utilizează medicamente GLP-1, precum Wegovy, care şi-au dovedit eficacitatea pentru slăbit, ar putea să nu revină rapid la greutatea anterioară după întreruperea tratamentului, conform unei analize bazate pe date din lumea reală, comunicate agenţiei Reuters. Analiza oferă noi informaţii cu privire la acest subiect, ce suscită îngrijorări majore cu privire la tratamentele cu medicamente GLP-1, transmite Agerpres.

Dintre miile de pacienţi trataţi într-o reţea extinsă de clinici medicale universitare din SUA, majoritatea şi-au menţinut greutatea sau au continuat să slăbească la 18 luni după întreruperea tratamentului cu semaglutidă, comercializată de Novo Nordisk sub numele Ozempic şi Wegovy, sau tirzepatidă, comercializată de Eli Lilly sub numele de Mounjaro şi Zepbound, au descoperit cercetătorii de la compania de analiză a datelor Nference, notează joi Reuters.

Datele lor contrazic concluziile Novo, bazate pe studii clinice ale producătorului danez de medicamente, care avertizează că mulţi pacienţi vor redobândi curând greutatea pierdută în cazul în care tratamentul este întrerupt.

Specialiştii în obezitate s-au întrebat dacă oamenii vor fi nevoiţi să utilizeze aceste medicamente ani la rând pentru menţinerea beneficiilor. “Dovezilor noastre din lumea reală nu arată că riscul de recidivă este neglijabil, ci mai degrabă că durabilitatea este realizabilă prin îngrijire de rutină”, a declarat pentru Reuters Venky Soundararajan, director ştiinţific la Nference.

Acest lucru ar trebui să deschidă calea către o abordare bazată pe gestionarea obezităţii, “în care este posibil să se prevadă mai bine cine poate întrerupe tratamentul în siguranţă, cine are nevoie de tratament intermitent şi cine are nevoie de tratament susţinut cu medicamente GLP-1 pentru menţinerea beneficiilor metabolice”, a spus el.

Pacienţii care au beneficiat de consiliere privind exerciţiile fizice după ultima reţetă pentru GLP-1 au avut şanse de aproape două ori mai mari să-şi menţină greutatea după ce au slăbit comparativ cu cei care nu au primit astfel de consiliere, au observat cercetătorii.

Cercetătorii recunosc că studiile observaţionale de acest tip sunt considerate mai puţin fiabile decât studiile clinice în mediu controlat, care au arătat o redobândire a greutăţii după întreruperea tratamentului cu medicamente.

Datele Nference nu ţin seama în totalitate de alte afecţiuni medicale ale pacienţilor, de cantitatea de medicament utilizată sau de factorii legaţi de stilul de viaţă, însă sugerează că redobândirea greutăţii pierdute ar putea fi mai puţin frecventă decât s-a raportat pe scară largă.

“Analiza ne oferă un pic mai multă speranţă că vor exista unele persoane care nu vor recupera greutatea (pierdută), că nu este un tratament pe toată durata vieţii pentru toată lumea”, a declarat dr. Michael Gibson de la Harvard Medical School, care a colaborat la analiza Nference. “Trebuie să identificăm mai bine cine va avea succes”, a precizat el.

Folosind inteligenţa artificială, cercetătorii de la Nference au analizat 14 milioane de notiţe ale medicilor şi 15 milioane de de date clinice înregistrate referitoare la peste 135.000 de pacienţi trataţi cu un singur medicament GLP-1 pe parcursul unui an.

Dintre cei aproape 18.000 de utilizatori de tirzepatidă, 1.615 au întrerupt tratamentul. Şase luni mai târziu, aproximativ 28% dintre ei au revenit la greutatea iniţială. Aproximativ 36% şi-au menţinut greutatea, iar 36% au continuat să slăbească, potrivit datelor pe care cercetătorii le pregătesc pentru evaluarea în sistem peer-review.

Dintre cei circa 37.500 de utilizatori de semaglutidă, 2.567 au întrerupt tratamentul. Şase luni mai târziu, aproximativ 33% au redobândit greutatea pierdută, 32% şi-au menţinut greutatea, iar 35% au continuat să slăbească.

Variaţia medie a greutăţii la şase luni după întreruperea tratamentului a fost de 0%, ceea ce “pare să sugereze că pacientul tipic s-a stabilizat” în acel moment, a declarat Soundararajan.

Novo şi Lilly au descris obezitatea drept o afecţiune cronică ce necesită utilizarea pe termen lung a medicamentelor GLP-1.

Un studiu finanţat de Novo în 2022, care a monitorizat participanţii la studiile clinice, a arătat că, în medie, pacienţii au recuperat două treimi din greutatea pierdută la un an după întreruperea tratamentului cu medicamente precum Wegovy. În 2023, compania a sugerat că recuperarea ar putea fi mai lentă, durând până la cinci ani.

Purtătorii de cuvânt ai Novo şi Lilly au refuzat să comenteze în mod specific analiza Nference, notează Reuters.

Fostul şef al Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite, David Kessler, care a utilizat un medicament GLP-1 pentru slăbit şi a întrerupt tratamentul, a declarat pentru Reuters că, pentru menţinerea beneficiilor, pacienţii trebuie să evite reluarea vechilor obiceiuri alimentare. Medicamentele GLP-1 suprimă temporar cantitatea de calorii consumată de pacienţi, iar efectele dispar atunci când pacienţii întrerup tratamentul, a spus el.

“Nu medicamentele” sunt cele care determină pierderea din greutate durabilă, a spus el. “Ci dacă înveţi să îţi ajustezi alimentaţia în timp ce iei aceste medicamente”, a precizat Kessler.

Echipa de la Nference, cu sediul în Massachusetts, a fost de acord că schimbările de comportament pot ajuta la explicarea menţinerii pierderii din greutate. Reprezentanţii companiei au declarat, însă, că suspectează că medicamentele GLP-1 pot induce, de asemenea, schimbări în echilibrul energetic, reglarea apetitului şi modul şi momentul în care organismul arde grăsimile, schimbări care persistă după întreruperea tratamentului.

În studiul lor, redobândirea greutăţii pierdute a fost asociată cu anxietatea, anemia, modificările hormonale tiroidiene în timpul tratamentului, care s-au menţinut în limite normale, precum şi cu depresia şi antibioticele administrate după întreruperea tratamentului. Niciunul dintre aceşti factori nu poate fi, însă, asociat în mod direct cu creşterea în greutate, a afirmat Soundararajan.