Studiu: Chiar și consumul redus de alcool ar putea afecta creierul

Un nou studiu realizat de cercetători din Statele Unite sugerează că inclusiv consumul redus de alcool poate avea efecte negative asupra sănătății creierului, transmite MEDIAFAX.

Potrivit cercetării publicate în revista Alcohol, chiar și persoanele care consumă alcool în cantități considerate până acum „cu risc scăzut” pot prezenta modificări la nivel cerebral, relatează Science Alert.

Analiza a evidențiat o legătură între consumul redus de alcool și reducerea fluxului sanguin la nivelul creierului, precum și subțierea cortexului cerebral. Această zonă este responsabilă pentru procese precum gândirea, memoria și luarea deciziilor.

Studiul a inclus 45 de adulți sănătoși, cu vârste între 22 și 70 de ani, fără antecedente de tulburări legate de consumul de alcool sau episoade recente de consum excesiv. Participanții au completat chestionare privind obiceiurile lor de consum, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Datele arată că, în medie, participanții consumau 21 de băuturi alcoolice pe lună de-a lungul vieții. O băutură standard a fost definită ca având aproximativ 14 grame de alcool pur, echivalentul unei beri, al unui pahar mic de vin sau al unei porții de băuturi spirtoase.

Rezultatele au fost corelate cu imagini obținute prin rezonanță magnetică, care au evaluat grosimea cortexului și perfuzia cerebrală. Cercetătorii au observat că persoanele care consumau mai mult alcool aveau un flux sanguin cerebral mai redus.

Subțierea cortexului cerebral

Pe lângă reducerea perfuziei, studiul indică și o asociere între consumul redus de alcool și subțierea cortexului cerebral. Specialiștii spun că acest fenomen poate deveni mai relevant odată cu înaintarea în vârstă, când efectele alcoolului par să se accentueze.

Autorii atrag atenția că inclusiv cantitățile moderate sau ocazionale pot avea efecte cumulative în timp. Cu alte cuvinte, chiar și un consum considerat „responsabil” ar putea contribui, pe termen lung, la modificări structurale în creier.

Cercetătorii au mai observat că legătura dintre consumul de alcool și reducerea fluxului sanguin este mai puternică decât cea dintre alcool și grosimea cortexului. Acest lucru sugerează că alcoolul ar putea influența în primul rând circulația sângelui la nivel cerebral, cu efecte ulterioare asupra țesutului.

Limite și interpretare

Studiul nu demonstrează o relație directă de tip cauză-efect, deoarece datele au fost colectate într-un singur moment. În plus, consumul de alcool a fost raportat de participanți, ceea ce poate introduce erori. Nu au fost luați în calcul factori precum alimentația, activitatea fizică sau stilul de viață.

Cu toate acestea, rezultatele se adaugă unui număr tot mai mare de cercetări care pun sub semnul întrebării ideea unui nivel complet sigur de consum de alcool. Cele mai recente recomandări alimentare din Statele Unite încurajează reducerea consumului, fără a mai fixa o limită zilnică strictă.

Specialiștii indică stresul oxidativ drept unul dintre mecanismele posibile prin care alcoolul ar afecta creierul. Sunt necesare însă studii suplimentare pentru a înțelege mai clar impactul consumului redus asupra funcțiilor cognitive pe termen lung.