Noah și Julius Fabini, doi frați care au copilărit în Germania și au ales să se stabilească la Sibiu, au deschis brutăria artizanală Korn Atelier, construită în jurul unui principiu simplu: „Făină, apă, sare și timp din belșug”. Cei doi spun că și-au dorit să aducă pe piața locală o pâine făcută cu maia și ingrediente din zonă, iar interesul clienților i-a surprins încă din primele zile, notează jurnaliștii de la Turnul Sfatului.

Doi frați întorși din Germania au transformat o glumă într-o afacere de familie. Noah și Julius Fabini au deschis la Sibiu brutăria artizanală Korn Atelier, în apropierea Pieței Cibin, convinși că există loc pentru o pâine făcută cu răbdare, ingrediente simple și fermentație naturală.

„Făină, apă, sare și timp din belșug” este sloganul sub care cei doi produc pâine și produse de patiserie, de la croissante și pain au chocolat până la sortimente speciale de pâine cu maia.

Ideea afacerii a pornit de la o observație făcută de Noah în timpul unei vizite în România.

„Fratele meu a venit în vizită aici și spunea că lipsea pâinea bună, din perspectiva noastră nemțească. I-am spus în glumă: «De ce nu deschizi o brutărie?». El a luat-o în serios, iar patru ani mai târziu suntem aici”, povestește Julius.

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Rețete proprii și pâine cu maia

Părinții celor doi sunt sași, iar bunicii locuiesc în Sibiu. Julius s-a mutat în România în 2019, iar Noah, în vârstă de 21 de ani, a venit special pentru a pune pe picioare brutăria. Acesta a urmat școala profesională de brutar în Germania și a lucrat timp de trei ani într-o brutărie, experiență pe care a valorificat-o în noul proiect.

Toate sortimentele de pâine sărată sunt realizate exclusiv cu maia, iar multe dintre rețete sunt creații proprii.

„Avem multe pâini care nu există nici în Germania, nici în România, cum este pâinea cu varză murată sau cea cu mălai”, spune Julius.

Pentru a-i ajuta pe clienți să descopere sortimentele, brutăria oferă mostre de pâine chiar la intrare, astfel încât fiecare să poată alege produsul care i se potrivește.

Produse adaptate gusturilor locale

Pe lângă pâine, Korn Atelier produce și croissante, foietaje și covrigi. Frații spun că au lucrat împreună cu brutari specializați pentru a adapta produsele de patiserie preferințelor consumatorilor din România.

Interesul publicului a depășit așteptările.

„Feedback-ul din partea oamenilor ne-a surprins. Nu ne așteptam să fie o curiozitate atât de mare. Ne bucurăm foarte mult”, spun cei doi.

Succesul i-a determinat inclusiv să își modifice programul de funcționare, brutăria fiind deschisă în prezent între orele 8:00 și 14:00, de marți până sâmbătă.

Ingrediente locale și colaborări cu fermieri

Un principiu important al afacerii este folosirea ingredientelor locale. Făina și o parte dintre cereale provin din colaborări cu o moară din Roșia de Secaș și cu fermieri din zonă.

„Nu vrem să importăm făina din alte țări. Vrem să folosim făina de aici, locală. Asta este important pentru noi”, explică proprietarii.

Preferințele clienților diferă în funcție de origine. Membrii comunității săsești aleg cel mai des pâinea Frankenlaib, preparată în principal din făină integrală de secară și făină de grâu, în timp ce românii preferă mai ales pâinea cu mălai sau cea cu nuci și iaurt.

Fermentație lentă, timp de 24 de ore

La Korn Atelier, aluatul este lăsat la dospit timp de aproximativ 24 de ore, motiv pentru care brutăria este închisă lunea, zi dedicată pregătirii produselor pentru marți.

Frații Fabini spun că pâinea cu maia este mai ușor de digerat și poate reprezenta o opțiune mai potrivită pentru unele persoane cu sensibilitate la gluten, fără a fi însă un produs destinat celor diagnosticați cu boală celiacă. În perioada următoare, aceștia intenționează să diversifice oferta și să păstreze aceeași calitate constantă a produselor.