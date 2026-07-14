Un nou produs injectabil pentru remodelarea corporală, realizat din grăsime prelevată de la donatori decedați, începe să fie tot mai folosit în clinicile de chirurgie estetică din Statele Unite. Procedura este promovată ca o alternativă la transferul de grăsime proprie și câștigă popularitate mai ales în rândul persoanelor care au slăbit semnificativ cu ajutorul medicamentelor din clasa GLP-1, precum Ozempic sau Wegovy, potrivit CNN.

Produsul, numit alloClae, este obținut din țesut adipos provenit de la donatori decedați, procesat astfel încât ADN-ul să fie eliminat înainte de utilizare. Injectarea durează, de regulă, mai puțin de o oră și nu necesită anestezie generală sau internare, fiind prezentată drept o procedură cu recuperare rapidă.

Potrivit producătorului Tiger Aesthetics, peste 2.000 de pacienți au beneficiat deja de această procedură de la lansarea comercială, în mai 2025. Costurile sunt însă ridicate. O singură seringă de 12,5 cm³ poate ajunge la aproximativ 2.250 de dolari, iar tratamentele complete depășesc frecvent 10.000 de dolari.

Cererea a crescut odată cu popularitatea Ozempic

Medicii spun că interesul pentru astfel de proceduri a crescut pe fondul utilizării medicamentelor pentru slăbit. Deși acestea reduc eficient greutatea corporală, multe persoane observă și pierderea volumului în zone precum fața, sânii sau fesele.

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Chirurgul plastician Luis Macias afirmă că numeroși pacienți își doresc să refacă selectiv aceste volume, fără a apela la implanturi sau la liposucție pentru recoltarea propriei grăsimi.

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Apar și întrebări etice

Utilizarea țesuturilor provenite de la persoane decedate a stârnit și dezbateri etice. În Statele Unite, donarea întregului corp este reglementată diferit de la un stat la altul, iar profesorul de bioetică Arthur Caplan, de la Universitatea New York, consideră că folosirea unor astfel de donații în scop comercial ridică semne de întrebare, mai ales în condițiile în care familiile donatorilor nu sunt remunerate.

Compania susține că lucrează exclusiv cu bănci de țesut acreditate și că donatorii își exprimă în prealabil acordul privind utilizarea țesuturilor în diverse scopuri, inclusiv comerciale.

Au fost raportate și complicații

Deși producătorul afirmă că nu există cazuri confirmate de respingere a produsului sau de infecții, nu toate experiențele pacienților au fost lipsite de probleme.

O pacientă intervievată de CNN a povestit că, după injectarea în sâni, a dezvoltat necroză de grăsime, o complicație care apare atunci când țesutul injectat nu reușește să fie vascularizat și începe să se degradeze. Femeia a avut nevoie ulterior de proceduri suplimentare și este posibil să fie operată pentru îndepărtarea țesutului rămas.

Specialiștii atrag atenția că astfel de complicații pot apărea și în cazul transferului de grăsime proprie și spun că sunt necesare studii clinice pe termen lung pentru a compara siguranța și eficiența noii tehnologii cu metodele deja consacrate.