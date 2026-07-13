Cartofii prăjiți nu au nevoie de o zi specială pentru a fi în centrul atenției, însă 13 iulie este data istorică asociată Zilei Mondiale a Cartofilor Prăjiți. Cu această ocazie, o analiză realizată de platforma Valori Nutriționale, pe baza meniurilor a 2.129 de restaurante din România, arată că preparatul este prezent în 1.067 de localuri, adică în aproape jumătate dintre restaurantele analizate.

Studiul a inclus 2.825 de preparate pe bază de cartofi prăjiți, de la varianta clasică și wedges până la loaded fries, cartofi cu parmezan, cheddar, usturoi sau bacon.

Cartofii prăjiți, prezență constantă în meniurile restaurantelor

Deși în limba engleză sunt cunoscuți drept „French fries”, originea lor este disputată. Belgienii susțin că preparatul a apărut pe malurile râului Meuse încă din secolul al XVII-lea, când localnicii prăjeau cartofi în loc de pește în timpul iernii. Denumirea ar fi fost popularizată de soldații americani în Primul Război Mondial, care au asociat preparatul cu limba franceză vorbită de militarii belgieni.

În România, disputa privind originea contează mai puțin. Cartofii prăjiți au devenit una dintre cele mai răspândite garnituri din restaurante.

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Cum arată profilul nutrițional

Analiza celor 2.825 de preparate indică următoarele valori medii la 100 de grame:

Datele arată că principala problemă este conținutul de sare. O porție de aproximativ 200 de grame poate furniza aproape întreaga cantitate maximă de sare recomandată pentru o zi de Organizația Mondială a Sănătății, respectiv 5 grame.

Conținutul relativ ridicat de proteine nu provine din cartofi, ci din variantele servite cu brânzeturi, bacon sau alte toppinguri. În același timp, nivelul carbohidraților este mai redus decât mulți consumatori s-ar aștepta, deoarece procesul de prăjire modifică raportul dintre apă, amidon și grăsime.

De la cartofii clasici la rețete elaborate

Varianta tradițională rămâne de departe cea mai populară, fiind identificată de 1.363 de ori în baza de date. Urmează cartofii wedges, cu 163 de apariții, și cartofii pai, cu 93.

Analiza a identificat și preparate mai puțin obișnuite, precum:

cartofi prăjiți cu brânză cu mucegai nobil albastru topită;

cartofi cu cheddar, bacon și jalapeño;

cartofi cu ciuperci și sos de maioneză cu trufe;

cartofi cu mozzarella vegetală și ceapă verde.

De ce sunt atât de greu de refuzat

Popularitatea cartofilor prăjiți are și o explicație biologică. Combinația dintre amidon, grăsime și sare stimulează simultan mai multe mecanisme implicate în senzația de recompensă, iar textura crocantă contribuie la percepția plăcerii încă din momentul primei mușcături.

Potrivit autorilor analizei, această combinație explică de ce cartofii prăjiți au devenit cea mai răspândită garnitură din restaurantele românești și se regăsesc în aproape jumătate dintre meniurile analizate.

De ce există două date pentru Ziua Mondială a Cartofilor Prăjiți

Ani la rând, Ziua Mondială a Cartofilor Prăjiți a fost marcată pe 13 iulie. În 2022, lanțul american Checkers & Rally’s a inițiat o campanie pentru mutarea sărbătorii în a doua vineri din iulie, pentru jocul de cuvinte „Fry-day”. Inițiativa a fost adoptată, astfel că în 2026 această zi a fost celebrată pe 10 iulie.

Cu toate acestea, 13 iulie rămâne data originală a sărbătorii și un bun prilej pentru a celebra unul dintre cele mai populare preparate din meniurile restaurantelor românești.