Fragmentele minuscule de plastic ajung în organismul uman, inclusiv prin intermediul alimentelor și băuturilor, iar apa potabilă ar putea fi una dintre sursele importante de expunere. Un studiu realizat de cercetători din China arată că o metodă simplă, la îndemâna oricui, ar putea reduce semnificativ cantitatea de microplastice și nanoplastice din apa de la robinet: fierberea, urmată de filtrare.

În 2024, echipa a testat metoda atât pe apă moale, cât și pe apă dură, cu un conținut ridicat de minerale. Cercetătorii au adăugat particule de microplastic și nanoplastic în probele de apă, le-au fiert, apoi au filtrat precipitatele formate, potrivit Science Alert.

Rezultatele au arătat că fierberea și filtrarea pot reduce semnificativ cantitatea acestor contaminanți, deși eficiența metodei depinde de duritatea apei.

„Nano- și microplasticele (NMP) din apa de la robinet, care se scurg din sistemele centralizate de tratare a apei, reprezintă o preocupare globală din ce în ce mai mare, deoarece prezintă riscuri potențiale pentru sănătatea oamenilor prin consumul de apă”, au explicat cercetătorii în articolul lor publicat.

De ce fierberea apei poate elimina microplasticele

În anumite condiții, procesul de fierbere și filtrare a eliminat până la 90% din particulele de nanoplastic și microplastic din probele analizate. Eficiența a fost mai mare în cazul apei dure, care conține mai multe minerale și formează depuneri de calcar atunci când este încălzită.

Calcarul, întâlnit frecvent în interiorul ceainicelor, este format în principal din carbonat de calciu. Pe măsură ce apa se încălzește, această substanță poate precipita și se poate depune pe suprafețe, captând în același timp particulele de plastic.

„Această strategie simplă de fierbere a apei poate «decontamina» NMP-urile din apa de la robinet din gospodărie și are potențialul de a reduce în mod inofensiv aportul uman de NMP-uri prin consumul de apă”, au explicat inginerul biomedical Zimin Yu de la Universitatea Medicală din Guangzhou și colegii săi.

Cercetătorii au observat că eficiența procesului crește odată cu duritatea apei.

„Rezultatele noastre au arătat că eficiența precipitării nanoplasticelor a crescut odată cu creșterea durității apei la fierbere”, a scris echipa.

„De exemplu, de la 34% la 80 mg L−1 la 84% și, respectiv, 90% la 180 și 300 mg L−1 de carbonat de calciu.”

Chiar și în cazul apei moi, în care se formează mai puțin carbonat de calciu, aproximativ un sfert dintre particulele de nanoplastic și microplastic au fost reținute.

După fierbere, particulele de plastic captate în depunerile minerale pot fi îndepărtate prin filtrare. Cercetătorii menționează că poate fi folosit inclusiv un filtru simplu, precum o sită din oțel inoxidabil, de tipul celei utilizate pentru strecurarea ceaiului.

Pentru a testa metoda, echipa a adăugat în probe și particule suplimentare de nanoplastic, observând că numărul acestora a scăzut în urma procesului.

Studiile anterioare au identificat în apa potabilă de la robinet fragmente din mai multe tipuri de plastic, printre care polistiren, polietilenă, polipropilenă și polietilen tereftalat (PET).

„Consumul de apă fiartă pare a fi o strategie viabilă pe termen lung pentru reducerea expunerii globale la NMP-uri”, au scris Yu și echipa sa.

„Cu toate acestea, consumul de apă fiartă este adesea considerat o tradiție locală și este practicat doar în câteva regiuni.”

Cercetătorii speră ca metoda să fie adoptată pe scară mai largă, în contextul în care poluarea cu plastic continuă să reprezinte o problemă globală.

De ce reprezintă microplasticele o problemă

Microplasticele provin din numeroase surse, de la îmbrăcăminte și ustensile de bucătărie până la produse de îngrijire personală și alte obiecte folosite zilnic. Datorită durabilității lor, aceste materiale persistă în mediu și se fragmentează în particule tot mai mici, care pot ajunge inclusiv în organismul uman.

Expunerea continuă este dificil de evitat, iar reglementările privind aceste particule sunt încă limitate.

Potrivit unei analize a literaturii de specialitate realizate în 2025 de Universitatea din Texas la Arlington, o parte importantă a expunerii la microplastice ar putea proveni din apa potabilă. Stațiile de epurare a apelor uzate nu reușesc încă să elimine eficient toate aceste particule.

De la începutul producției de plastic, la nivel mondial au fost fabricate aproximativ nouă miliarde de tone metrice de plastic. O mare parte din acest material s-a degradat treptat în fragmente din ce în ce mai mici, fără să se descompună complet, contribuind la răspândirea particulelor de plastic în mediul înconjurător.

Deși stațiile de epurare elimină o parte dintre aceste particule, cantități reziduale pot ajunge în continuare în apă.

Nu se știe încă exact în ce măsură microplasticele afectează sănătatea umană. Totuși, cercetările au asociat prezența lor cu modificări ale microbiomului intestinal și cu rezistența la antibiotice.

Echipa de cercetare consideră că sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili în ce măsură fierberea apei poate reduce expunerea la aceste particule și dacă metoda ar putea contribui la limitarea unor efecte potențiale asupra sănătății.

„Rezultatele noastre au confirmat o strategie extrem de fezabilă de reducere a expunerii umane la NMP și au pus bazele unor investigații ulterioare cu un număr mult mai mare de probe”, concluzionează Yu și colegii săi.

Cercetarea a fost publicată în revista Environmental Science & Technology Letters.