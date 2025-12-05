Dr. Gabriel Tatu Chițoiu, medic primar cardiolog, a fost prezent în emisiunea „Fântâna de sănătate” realizată de nutriționistul Tania Fântână, la G4Food. Aici, medicul a atras atenția, că adevăratul „tratament” al bolilor cardiovasculare începe mult înainte de spital, iar cauza principală este chiar stilul de viață.

„Am lucrat la trei-33 de ani în terapie intensivă cardiologică și ce am constatat acolo: am avut mulți pacienți tineri, de 35-40 de ani, cu infarct, cu accident vascular cerebral. Și toți aceștia aveau un numitor comun, respectiv un stil de viață completă, nesănătos. Iar stilul de viață complet nesănătos este cel care contribuie la o speranță de viață redusă în România, la o mortalitate foarte mare prin boli cardiovasculare”, a explicat medicul în emisiune.

Conform lui, în România avem mortalitate de aproximativ 60%, prin boli cardiovasculare, cifră care persistă în ultimii 20-25 de ani. Aceste cifre, plus experiența mai multor ani în acest domeniu, l-a condus pe medic la o concluzie clară. „De unde eram foarte încrezător în medicamentele pe care le dădeam și în diverse instrumente, am constatat că, de fapt, problema este stilul de viață sănătos. Și dacă se respectă un stil de viață sănătos, atunci – mai în glumă, mai serios – cum le spună pacienților mei, dacă aveți grijă de asta, s-ar putea să nu mai aveți nevoie de medici și nici de mine”, mai spune el.

Cum să trăiești mai mult

Apoi a vorbit despre pacienții lui, despre care spune că cei care respectă un stil de viață sănătos au o viață lungă și trăiesc mult mai bine.

„De pildă, am în grupa mea de pacienți pe care îi văd de foarte mulți ani de zile. Am pacienți de care văd, spre exemplu, și de 40 de ani. Un pacient care a trecut de 101 ani, o altă pacientă care a trecut de 100 de ani. Mai am vreo 60, care sunt undeva între 90 și 100 de ani. Tuturor le-am spus să aibă grijă, să nu strice statistica și să treacă toți de 100 de ani de acolo”, mai spune el.

Și toți, completează medicul, au au aceste lucruri comun. „Tot să subțirei, niciunul nu i se obez. Niciunul dintre ei nu fumează. Toți sunt foarte atenți la ce pun în farfurie. Mănâncă normal, zarzavat, legume, fructe, pește, pui slab și se mișcă. se mișcă. Toți sunt alerți, sunt glumeți au un simț a umorului foarte dezvoltat, sunt foarte activi. Nici unul se gândești că mâine ar putea să nu mai fie pe acest pământ”, a ai spus el.