Odată cu venirea sezonului cald, locuințele devin mult mai expuse la invaziile de insecte și arahnide. Ușile și ferestrele lăsate deschise pentru aerisire creează mediul perfect pentru ca muștele și păianjenii să pătrundă în casă, arată un raport publicat de AOL și citat de Mediafax.
Zonele cel mai des afectate sunt bucătăria și baia, deoarece insectele și păianjenii caută surse constante de apă și spații întunecate.
„Cel mai probabil veți găsi păianjeni în baie sau bucătărie. Hrana lor este atrasă de zonele întunecate și umede. Păianjenii sunt atrași de căldura unei case, în special atunci când vremea este rece sau umedă. Femelele tind să rămână în același loc toată viața, fiind foarte posibil să aveți în casă păianjeni ascunși încă din toamna trecută”, explică Alex Woods, expert în dăunători
Cea mai simplă și ecologică metodă de a preveni pătrunderea dăunătorilor este folosirea mirosurilor pe care aceștia nu le suportă:
Plante aromatice repulsive: Cultivarea sau amplasarea la ferestre a unor plante precum menta, lemongrass-ul (iarba de lămâie) sau eucaliptul alungă eficient păianjenii și muștele datorită uleiurilor esențiale puternice.
Trucul cu citrice: Pervazurile ferestrelor pot fi frecate cu coji de lămâie sau portocală. De asemenea, lumânările parfumate sau difuzoarele de aromaterapie cu uleiuri esențiale de citrice au un efect inhibitor asupra arahnidelor.
Pe lângă folosirea plantelor aromatice, experții recomandă respectarea câtorva reguli simple de igienă și întreținere a locuinței:
Aspirarea frecventă a spațiilor ascunse: Aspirați regulat colțurile tavanului, dar mai ales zonele adăpostite, sub mobilă, în spatele dulapurilor sau sub blatul de bucătărie. Îndepărtați imediat pânzele formate.
Sigilarea căilor de acces: Verificați și etanșați crăpăturile sau spațiile libere din jurul ramelor de la ferestre și uși pentru a opri accesul fizic al insectelor.
Reducerea iluminatului exterior: Becurile puternice de la intrare sau din curte atrag noaptea o mulțime de insecte zburătoare, care devin rapid sursă de hrană pentru păianjeni.
Curățenia din jurul casei: Depozitați lemnele de foc, sacii cu deșeuri vegetale și grămezile de compost la o distanță sigură de peretele casei. Limitarea surselor de hrană ale păianjenilor este cea mai eficientă metodă de control pe termen lung.
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