Grecia face un pas decisiv în protejarea litoralului său, extinzând lista plajelor protejate împotriva turismului de masă la 251 de locații. În aceste zone, autoritățile au interzis complet orice activitate comercială: nu vor mai fi permise șezlongurile, umbrelele de închiriat, barurile de plajă sau muzica la volum ridicat, relatează Mediafax.

Decizia face parte dintr-o strategie amplă menită să oprească degradarea mediului și să redea plajele naturii și comunităților locale.

Ce plaje faimoase intră sub noul regim de protecție?

Cele 251 de plaje sunt incluse, în mare parte, în rețeaua europeană Natura 2000. Deși unele dintre ele sunt printre cele mai mediatizate și fotografiate locuri din Grecia, popularitatea lor imensă a adus o presiune comercială nesustenabilă.

Printre cele mai cunoscute destinații vizate se numără:

Creta: Laguna Balos, celebra plajă roz Elafonissi, Falassarna și Gramvousa.

Cicladele Mici: Plajele de pe insulele Iraklia, Schinoussa și Koufonissi, dar și insula nelocuită Keros.

Ioniene și Sporade: Chalikounas (Corfu), Kastro (Lefkada) și Paralia Velanio (Skopelos).

Alte insule: Locații de pe Limnos, Folegandros, Sikinos și Samos.

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Cel puțin 70% din orice plajă trebuie să fie liberă de amenajări turistice

Sistemul impune reguli drastice privind utilizarea spațiului public de pe cel mai lung litoral din Europa (peste 13.000 de kilometri):

Pe tot litoralul țării: Cel puțin 70% din suprafața oricărei plaje trebuie să rămână liberă de șezlonguri și umbrele. În zonele protejate: Procentul de plajă complet liberă crește până la 85%, iar pe cele 251 de plaje din listă activitățile comerciale sunt complet interzise (100%).

Decizia vine în sprijinul mișcărilor civice din Grecia. Spre exemplu, la Lipsi, toate cele 23 de plaje ale insulei au fost incluse pe listă la cererea expresă a locuitorilor. În Koufonissi, 13 plaje au primit statut protejat după luni de proteste ale comunității împotriva construirii unui nou beach bar.

Limite severe pentru construcții în insulele de top

Pe lângă protejarea plajelor, guvernul elen a introdus o clasificare a teritoriului pe cinci niveluri de presiune turistică (de la A la E):

Zonele cu nivelul A (suprasolicitate): Destinații precum Mykonos și Santorini intră sub restricții severe de dezvoltare.

Fără hoteluri gigant: Noile unități de cazare nu vor putea depăși o capacitate de 100 de locuri.

Stop construcțiilor pe plajă: Se va prioritiza renovarea structurilor existente, iar noile construcții sunt strict interzise pe o rază de 25 de metri de la linia țărmului.

Două viziuni diametral opuse asupra litoralului

Modelul elen contrastează puternic cu cel din Italia (țară cu un litoral de circa 8.000 de kilometri). În timp ce autoritățile italiene își concentrează dezbaterea publică pe reînnoirea celor peste 18.000 de concesiuni private de plajă, Grecia a ales o cale radicală, punând pe primul loc dreptul cetățenilor și al turiștilor la acces liber în natură.