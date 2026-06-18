Primarul Sectorului 1, George Tuță, susține că redeschiderea completă a Pieței Amzei este îngreunată de probleme tehnice și administrative acumulate în cei 15 ani în care clădirea nu a funcționat conform proiectului inițial.

Într-un interviu acordat G4Food, edilul a declarat că primul său obiectiv după preluarea mandatului a fost identificarea unei soluții pentru readucerea la viață a pieței, însă situația descoperită în teren s-a dovedit mult mai complicată decât se estima.

„Primul meu gând când am preluat mandatul de primar a fost să redeschidem piața. Am zis că pentru asta ar trebui să vedem ce inventar avem acolo și cum am putea să-l punem în funcțiune, după 15 ani în care nu a funcționat absolut nimic”, a declarat George Tuță.

„Întreaga clădire era inundată”

Potrivit acestuia, clădirea se afla într-o stare avansată de degradare.

„Întreaga clădire era inundată. În subsolul clădirii, unde sunt 42 de locuri de parcare, apa trecea de gleznă, toate instalațiile erau la pământ, nimic nu funcționa corespunzător în zona respectivă”, a spus primarul.

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Problemele nu s-au oprit însă la infrastructura de bază. Edilul afirmă că nici instalațiile frigorifice prevăzute pentru funcționarea unei piețe agroalimentare moderne nu au fost puse vreodată în exploatare.

Mai mult, parcarea subterană a clădirii, proiectată să funcționeze cu lifturi pentru autoturisme, nu a fost utilizată niciodată.

„Fiind o clădire cu o parcare subterană alimentată cu lifturi, ele nu au fost niciodată puse în funcțiune. Ar trebui să facem niște lucrări de construcție mult mai ample, care durează cel puțin doi-trei ani”, a explicat George Tuță.

„Sunt câteva instituții culturale care au contribuit puternic la dezvoltarea Pieței Amzei”

În aceste condiții, administrația locală a renunțat, cel puțin pe termen scurt, la ideea unor lucrări majore care ar fi blocat zona pentru mai mulți ani și a ales să folosească spațiile disponibile pentru activități culturale.

„Aveam de ales să așteptăm cu o clădire nefuncțională trei-patru ani de zile sau să îi găsim o altă funcțiune. Sunt câteva instituții culturale care au contribuit puternic la dezvoltarea Pieței Amzei și am avut o solicitare din partea unui ONG de utilitate publică pentru a ocupa acele spații pe care noi nu le foloseam”, a afirmat primarul.

Potrivit lui George Tuță, transformarea Pieței Amzei într-un pol cultural a contribuit la revitalizarea unei zone care, până de curând, era asociată cu probleme de întreținere și cu lipsa activităților care să atragă publicul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat G4Food. Interviul video integral cu George Tuță poate fi urmărit pe G4Food.