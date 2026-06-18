VIDEO | Motivul pentru care Piața Amzei nu poate funcționa încă la capacitate maximă / Primarul Sectorului 1: „Întreaga clădire era inundată. În subsolul clădirii, unde sunt 42 de locuri de parcare, apa trecea de gleznă. Toate instalațiile erau la pământ”

18 iun. 2026, Retail
Foto Colaj G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Primarul Sectorului 1, George Tuță, susține că redeschiderea completă a Pieței Amzei este îngreunată de probleme tehnice și administrative acumulate în cei 15 ani în care clădirea nu a funcționat conform proiectului inițial.

Într-un interviu acordat G4Food, edilul a declarat că primul său obiectiv după preluarea mandatului a fost identificarea unei soluții pentru readucerea la viață a pieței, însă situația descoperită în teren s-a dovedit mult mai complicată decât se estima.

„Primul meu gând când am preluat mandatul de primar a fost să redeschidem piața. Am zis că pentru asta ar trebui să vedem ce inventar avem acolo și cum am putea să-l punem în funcțiune, după 15 ani în care nu a funcționat absolut nimic”, a declarat George Tuță.

„Întreaga clădire era inundată”

Potrivit acestuia, clădirea se afla într-o stare avansată de degradare.

„Întreaga clădire era inundată. În subsolul clădirii, unde sunt 42 de locuri de parcare, apa trecea de gleznă, toate instalațiile erau la pământ, nimic nu funcționa corespunzător în zona respectivă”, a spus primarul.

- articolul continuă mai jos -

Problemele nu s-au oprit însă la infrastructura de bază. Edilul afirmă că nici instalațiile frigorifice prevăzute pentru funcționarea unei piețe agroalimentare moderne nu au fost puse vreodată în exploatare.

Mai mult, parcarea subterană a clădirii, proiectată să funcționeze cu lifturi pentru autoturisme, nu a fost utilizată niciodată.

„Fiind o clădire cu o parcare subterană alimentată cu lifturi, ele nu au fost niciodată puse în funcțiune. Ar trebui să facem niște lucrări de construcție mult mai ample, care durează cel puțin doi-trei ani”, a explicat George Tuță.

„Sunt câteva instituții culturale care au contribuit puternic la dezvoltarea Pieței Amzei”

În aceste condiții, administrația locală a renunțat, cel puțin pe termen scurt, la ideea unor lucrări majore care ar fi blocat zona pentru mai mulți ani și a ales să folosească spațiile disponibile pentru activități culturale.

„Aveam de ales să așteptăm cu o clădire nefuncțională trei-patru ani de zile sau să îi găsim o altă funcțiune. Sunt câteva instituții culturale care au contribuit puternic la dezvoltarea Pieței Amzei și am avut o solicitare din partea unui ONG de utilitate publică pentru a ocupa acele spații pe care noi nu le foloseam”, a afirmat primarul.

Potrivit lui George Tuță, transformarea Pieței Amzei într-un pol cultural a contribuit la revitalizarea unei zone care, până de curând, era asociată cu probleme de întreținere și cu lipsa activităților care să atragă publicul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat G4Food. Interviul video integral cu George Tuță poate fi urmărit pe G4Food.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Retail
17 iun.
Magazin online: Vânzările de înghețată artizanală aproape s-au triplat încă din luna mai / „Observăm că tot mai mulți clienți caută produse premium, realizate din ingrediente de calitate, dar și variante adaptate unor nevoi specifice, precum cele fără zahăr sau vegane”
Magazin online: Vânzările de înghețată artizanală aproape s-au triplat încă din luna mai / „Observăm că tot mai mulți clienți caută produse premium, realizate din ingrediente de calitate, dar și variante adaptate unor nevoi specifice, precum cele fără zahăr sau vegane”
Retail
17 iun.
VIDEO | George Tuță: „Bucureștiul nu mai are o piață de gros funcțională” / Primarul Sectorului 1 propune un centru de aprovizionare pentru comercianți și producători
VIDEO | George Tuță: „Bucureștiul nu mai are o piață de gros funcțională” / Primarul Sectorului 1 propune un centru de aprovizionare pentru comercianți și producători
Retail
16 iun.
VIDEO | George Tuță, despre prețurile din Piața Amzei: „Cireșele de 40 de lei kilogramul nu s-au vândut, s-au vândut doar cele de 60 de lei”
VIDEO | George Tuță, despre prețurile din Piața Amzei: „Cireșele de 40 de lei kilogramul nu s-au vândut, s-au vândut doar cele de 60 de lei”
Retail
15 iun.
Donald Trump amenință Franța cu taxe vamale de 100% pentru vin și șampanie dacă nu elimină taxa digitală aplicată giganților tehnologici americani
Donald Trump amenință Franța cu taxe vamale de 100% pentru vin și șampanie dacă nu elimină taxa digitală aplicată giganților tehnologici americani
Retail
12 iun.
Raport internațional: Consumul global de alcool va continua să scadă până în 2035. Vinul, cea mai afectată categorie
Raport internațional: Consumul global de alcool va continua să scadă până în 2035. Vinul, cea mai afectată categorie

Cele mai noi articole

De la sala de mese la comenzile online. Cum reușește un restaurant de familie să crească fără să renunțe la identitatea sa culinară
De la sala de mese la comenzile online. Cum reușește un restaurant de familie să crească fără să renunțe la identitatea sa culinară
Cum să slăbești fără să numeri calorii: de ce mâncarea nu este doar o ecuație matematică / Sfaturi și explicații de la nutriționistul Tania Fântână
Cum să slăbești fără să numeri calorii: de ce mâncarea nu este doar o ecuație matematică / Sfaturi și explicații de la nutriționistul Tania Fântână
VIDEO | Cum recunoști un sol sănătos / Francezul Sebastien Record îi învață pe fermieri cum să pună diagnostic pământului: „Sănătatea solului este fundamentul agriculturii performante”
VIDEO | Cum recunoști un sol sănătos / Francezul Sebastien Record îi învață pe fermieri cum să pună diagnostic pământului: „Sănătatea solului este fundamentul agriculturii performante”
INTERVIU VIDEO | Diana Palotaș (psiholog): „Longevitatea începe în creier” / Somnul, alimentația și hidratarea, printre cele mai importante obiceiuri pentru o viață lungă
INTERVIU VIDEO | Diana Palotaș (psiholog): „Longevitatea începe în creier” / Somnul, alimentația și hidratarea, printre cele mai importante obiceiuri pentru o viață lungă
Șapte alimente pe care chefii Michelin spun să nu le pui pe grătar / Cu ce poți înlocui cârnații și burgerii
Șapte alimente pe care chefii Michelin spun să nu le pui pe grătar / Cu ce poți înlocui cârnații și burgerii