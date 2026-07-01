Strauss România, compania care produce mărcile de cafea Doncafé și Amigo, își mută fabrica din București în Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, într-un proiect care face parte din strategia europeană de reorganizare a grupului. Noua unitate va avea o amprentă mai redusă, însă va fi dotată cu echipamente noi și va produce atât pentru piața din România, cât și pentru export, potrivit Profit.ro.

Producția din actuala fabrică situată în zona Pallady din București va fi oprită luna viitoare, iar activitatea va fi transferată într-un spațiu de aproximativ 5.000 de metri pătrați închiriat în VGP Park Bucharest, din Ștefăneștii de Jos. Producția de cafea instant, mixuri și cafea prăjită artizanal este programată să înceapă la sfârșitul acestei veri.

Compania precizează că investiția în noua fabrică se ridică la câteva milioane de euro și include utilaje noi. Totodată, partea de logistică a fost externalizată către grupul Aquila.

Spre deosebire de fabrica din București, care producea exclusiv pentru piața locală, noua unitate va livra produse și către alte piețe din regiune. Grupul Strauss ia în calcul și extinderea viitoare a capacității de producție din Ștefănești.

Mutarea face parte dintr-o strategie europeană mai amplă. Începând din 2026, grupul înființează în Polonia un Centru European de Excelență Operațională și Tehnologică pentru producția de cafea prăjită, măcinată și boabe, care va deservi piețele regionale.

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„România rămâne o piață-cheie pentru Strauss Coffee. Compania își ajustează amprenta producției ca parte a unei strategii pe termen lung pentru lanțul de aprovizionare european. România va continua să joace un rol în producție, iar consumatorilor români va continua să le fie oferite aceleași mărci locale îndrăgite și produse de înaltă calitate”, a declarat directorul general al Strauss România, Marius Meleșteu, pentru Profit.ro.

Reorganizarea a avut și un impact asupra personalului. Compania a disponibilizat aproximativ 10% dintre angajați, după acordarea de plăți compensatorii și măsuri de sprijin pentru reintegrarea pe piața muncii. La finalul anului trecut, Strauss România avea aproximativ 200 de angajați.

În paralel, sediul administrativ al companiei a fost mutat într-o clădire de birouri din vestul Bucureștiului, unde lucrează aproximativ 60 de angajați.

Strauss România a raportat afaceri de aproximativ 78 de milioane de euro în 2025. În primul trimestru din 2026, grupul a vândut în România cafea în valoare de 17,8 milioane de euro, în creștere cu 9,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Compania este prezentă pe piața românească din 1994 și deține brandurile Doncafé, Amigo, BeanZ Café, Totti Caffè, capsulele Mr&Mrs Mill și ceaiurile Tea Tales. Potrivit datelor din industrie, Strauss ocupă primul loc pe segmentul cafelei instant din România și poziția a doua pe piața locală a cafelei, după producătorul Jacobs.Strauss România, compania care produce mărcile de cafea Doncafé și Amigo, își mută fabrica din București în Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, într-un proiect care face parte din strategia europeană de reorganizare a grupului. Noua unitate va avea o amprentă mai redusă, însă va fi dotată cu echipamente noi și va produce atât pentru piața din România, cât și pentru export.

„România rămâne o piață-cheie pentru Strauss Coffee”

Producția din actuala fabrică situată în zona Pallady din București va fi oprită luna viitoare, iar activitatea va fi transferată într-un spațiu de aproximativ 5.000 de metri pătrați închiriat în VGP Park Bucharest, din Ștefăneștii de Jos. Producția de cafea instant, mixuri și cafea prăjită artizanal este programată să înceapă la sfârșitul acestei veri.

Compania precizează că investiția în noua fabrică se ridică la câteva milioane de euro și include utilaje noi. Totodată, partea de logistică a fost externalizată către grupul Aquila.

Spre deosebire de fabrica din București, care producea exclusiv pentru piața locală, noua unitate va livra produse și către alte piețe din regiune. Grupul Strauss ia în calcul și extinderea viitoare a capacității de producție din Ștefănești.

Mutarea face parte dintr-o strategie europeană mai amplă. Începând din 2026, grupul înființează în Polonia un Centru European de Excelență Operațională și Tehnologică pentru producția de cafea prăjită, măcinată și boabe, care va deservi piețele regionale.

„România rămâne o piață-cheie pentru Strauss Coffee. Compania își ajustează amprenta producției ca parte a unei strategii pe termen lung pentru lanțul de aprovizionare european. România va continua să joace un rol în producție, iar consumatorilor români va continua să le fie oferite aceleași mărci locale îndrăgite și produse de înaltă calitate”, a declarat directorul general al Strauss România, Marius Meleșteu, pentru Profit.ro.

Reorganizarea a avut și un impact asupra personalului. Compania a disponibilizat aproximativ 10% dintre angajați, după acordarea de plăți compensatorii și măsuri de sprijin pentru reintegrarea pe piața muncii. La finalul anului trecut, Strauss România avea aproximativ 200 de angajați.

În paralel, sediul administrativ al companiei a fost mutat într-o clădire de birouri din vestul Bucureștiului, unde lucrează aproximativ 60 de angajați.

Strauss România a raportat afaceri de aproximativ 78 de milioane de euro în 2025. În primul trimestru din 2026, grupul a vândut în România cafea în valoare de 17,8 milioane de euro, în creștere cu 9,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Compania este prezentă pe piața românească din 1994 și deține brandurile Doncafé, Amigo, BeanZ Café, Totti Caffè, capsulele Mr&Mrs Mill și ceaiurile Tea Tales. Potrivit datelor din industrie, Strauss ocupă primul loc pe segmentul cafelei instant din România și poziția a doua pe piața locală a cafelei, după producătorul Jacobs.