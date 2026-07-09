Femeie de 31 de ani, decedată după ce a fost prinsă în freza unui utilaj agricol, în județul Vrancea

O femeie în vârstă de 31 de ani a murit joi dimineață, după ce a fost prinsă în freza unui utilaj agricol în timpul unor lucrări desfășurate în extravilanul satului Bătinești, comuna Țifești, județul Vrancea. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, citat de Agerpres.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că, în timp ce bărbatul ar fi efectuat lucrări agricole cu un utilaj agricol prevăzut cu freză, o femeie în vârstă de 31 de ani, care s-ar fi aflat pe utilaj, ar fi căzut în urma trecerii peste o denivelare, fiind prinsă de mecanismul acestuia”, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Agerpres, în momentul producerii accidentului femeia lucra terenul pe care ea sau familia sa îl avea în arendă.

Conform Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, echipajul medical ajuns la fața locului a constatat că victima prezenta leziuni incompatibile cu viața, iar decesul a fost declarat la locul accidentului.

La intervenție au participat pompierii Detașamentului Focșani, cu un echipaj SMURD și o autospecială de intervenție.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.