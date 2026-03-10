Ministerul Finanțelor a publicat astăzi, 10 martie 2026, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului în regim de urgență. Proiectul prevede – printre prioritățile pe termen mediu ale Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – asigurarea securității alimentare la nivel național prin creșterea și diversificarea producției agricole.

Obiectivul declarat al Guvernului Bolojan este ca populația să aibă acces la alimente suficiente, sigure și nutritive, în timp ce România își consolidează poziția pe piețele europene și globale.

În acest sens, politicile agricole vizează creșterea competitivității produselor agroalimentare și pescărești românești, inclusiv prin acțiuni de promovare și informare pe piețele externe, dar și prin măsuri menite să reducă dezechilibrele din balanța comercială agricolă.

Un alt obiectiv major este creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene destinate agriculturii și dezvoltării rurale, care reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru fermieri. De altfel, România a beneficiat la începutul anului 2026 de aproape 988,7 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă, reprezentând rambursarea avansurilor plătite fermierilor în 2025.

Investiții în infrastructura agricolă și dezvoltarea rurală

Strategia ministerului pentru 2026 include continuarea programelor de modernizare și extindere a infrastructurii de irigații și a sistemelor de îmbunătățiri funciare, esențiale pentru adaptarea agriculturii la schimbările climatice.

În același timp, autoritățile urmăresc stimularea organizării fermierilor în structuri associative, grupuri și organizații de producători, pentru a eficientiza lanțul producție și valorificare, pentru a asigura o distribuție mai echitabilă a valorii adăugate între fermieri, procesatori și retaileri.

Printre măsurile planificate se regăsesc:

sprijinirea sectoarelor cu valoare adăugată ridicată, precum agricultura ecologică și produsele tradiționale;

stimularea construirii de depozite pentru colectarea și sortarea produselor agricole;

dezvoltarea sectorului pescăresc;

susținerea cercetării agricole, a consultanței și a formării profesionale;

dezvoltarea zonei montane și extinderea sistemului național antigrindină.

Programul ”Laptele și fructele în școli va continua”

O componentă importantă a politicilor agricole rămâne sprijinul financiar acordat fermierilor prin programe naționale și europene. Acestea includ plățile directe pe suprafață, ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic, dar și programe dedicate, precum Programul Național Apicol sau schema „Laptele și fructele în școli”.

În plus, statul continuă să subvenționeze o parte din acciza la motorina utilizată în agricultură.

Pentru anul 2026, bugetul alocat acestei scheme este estimat la 620 de milioane de lei, iar sprijinul acordat fermierilor se ridică la aproximativ 2,7 lei pentru fiecare litru de motorină utilizat la lucrările agricole.

Bugetul agriculturii se bazează într-o mare măsură pe fonduri europene. În ultimii ani, sumele atrase de România din programele europene au depășit chiar nivelul bugetului național al ministerului, demonstrând dependența sectorului de finanțările comunitare.

Pentru anul 2026, politica agricolă a României se concentrează pe două direcții majore: menținerea sprijinului financiar pentru fermieri și accelerarea investițiilor în infrastructură și organizarea producției.