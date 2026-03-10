Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Buzău a înregistrat zeci de cereri pentru despăgubiri de la proprietari de livezi afectate de temperaturile înregistrate în primăvara anului trecut, însumând suprafaţa de peste 230 de hectare cu pomi fructiferi, cultura cea mai afectată fiind cea de prun, transmite Agerpres.

Potrivit conducerii APIA Buzău, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Istriţa din judeţ figurează cu suprafaţa cea mai mare de pomi fructiferi afectată de ger, însă cererea pentru acordarea despăgubirilor a fost depusă în judeţul Ilfov.

„La nivelul APIA Buzău au fost depuse 27 de cereri, pentru comunele Podgoria, Pănătău, Năeni, Breaza, Topliceni, Săhăteni pentru culturile de măr, cais şi zarzăr, cireş şi vişin, nuci şi alun, piersic şi prun, pentru o suprafaţă totală de 230,75 hectare. Cea mai mai mare cultură afectată, 81,66 hectare la prun, urmată de cireş şi vişin – 71,67 hectare, nuci şi alun – 58,4 hectare, măr – 16,89 hectare, cais şi zarzăr – 1,65 hectare, piersic – 0,16 hectare, alţi pomi fructiferi – 0.32 hectare. Staţiunea Istriţa, care a fost cea mai afectată ca suprafaţă, a depus cerere unică la Ilfov şi am trimis documentele de constatare acolo. Celelalte sunt cererile înregistrate în judeţ. În principiu, vorbim despre plantaţiile cunoscute, livezi de tradiţie în zona Râmnicu Sărat, dar avem pruni la Pănătău, măr, prun, cais, zarzăr la Topliceni, cireş, vişin, prun pe zona Podgoria, Pietroasele, Năeni”, a declarat directorul APIA Buzău, Claudia Stelea.

Guvernul a aprobat acordarea unui sprijin financiar de urgenţă în agricultură pentru sectorul pomicol afectat de îngheţul târziu din primăvara anului 2025. Sprijinul financiar se acordă sub formă de grant, având ca scop compensarea pierderilor de producţie pentru plantaţiile pomicole pe rod, cu grad de afectare între 30% şi 100%.

„Vom verifica documentele, procesele verbale în care sunt trecute gradele de afectare, care trebuiau să fie de minim 30% şi maxim 100%. Valoarea maximă a sprijinului este de 10.1180,6 lei/ha. Centralizăm cererile şi până la sfârşitul lunii aprilie facem plăţile prin APIA central. Am avut cereri şi cu 100% grad de afectare, gradul de afectare în general a fost peste 30%, unul semnificativ”, a mai precizat directorul APIA Buzău.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Istriţa a înregistrat în primăvara anului 2025 pierderi de 100% la cireşi din cauza frigului care a afectat plantaţia.