Valoarea totală estimată a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură este de 620 de milioane de lei în anul 2026 şi se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit unui proiect de hotărâre publicat pe site-ul instituţiei.

„Pentru anul 2026, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare este de 106,72 lei/1.000 litri şi reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri calculată la rata de schimb a monedei euro din data de 1 octombrie 2025, de 5,0821 lei pentru 1 euro”, se arată în proiect.

Potrivit sursei citate, pentru anul 2026, diferenţa dintre nivelul de 2.804,29 lei/1.000 litri este în cuantum unitar de 2,697 lei/litru şi se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

„Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2026 este de 620.000,00 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2026”, se menţionează în proiect.

Beneficiile estimate prin intrarea în vigoare a actului normativ includ: menţinerea viabilităţii economice a exploataţiilor agricole, desfăşurarea activităţilor agricole în condiţii de stabilitate şi predictibilitate şi reducerea presiunii costurilor asupra producătorilor agricoli.

Schema de ajutor pentru reducerea accizei

Potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul, începând cu anul 2015, prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 s-a instituit schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei, utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, care se acordă sub formă de rambursare.

Prin Regulamentul (UE) 2023/1315 al Comisiei Europene, termenul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr.651/2014 s-a prelungit până la data de 31 decembrie 2026, iar conform Hotărârii Guvernului nr. 1.228/2023, perioada de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 s-a prelungit până la data de 31 decembrie 2026.

„Aplicarea schemei de ajutor de stat are în vedere: rata accizei standard, stabilită la nivelul prevăzut la nr. crt. 12 din anexa nr.1 la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; rata accizei reduse, în conformitate cu prevederile Directivei 96/2003/CE – Tabelul B al Anexei I a – rata redusă a accizei exprimată ca echivalentul în lei/1000 litri a valorii de 21 euro/1000 litri. De la data adoptării schemei de ajutor de stat, actul normativ primar a fost modificat şi completat succesiv,

atât prin stabilirea resurselor financiare alocate anual, cât şi prin adoptarea unor dispoziţii de revizuire ulterioare, necesare eficientizării aplicării măsurilor prevăzute de schema de ajutor de stat”, se menţionează în nota de fundamentare.

Astfel, din suma totală alocată pentru plăţi în anul 2025, de 815,258 milioane de lei, în anul 2025 au fost efectuate plăţi de 815,257 milioane de lei aferente trimestrul III 2024, trimestrul IV 2024, trimestrul I 2025 şi trimestrul II 2025. Pentru fiecare tranşă de plată, numărul mediu de beneficiari a fost de circa 17.000.

Provocări majore pentru fermieri

„Din aceste considerente, disponibilul existent la data prezentei nu acoperă solicitările de buget formulate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru plata ajutorului de stat aferent perioadelor iulie 2025-septembrie 2025 ( trimestrul III 2025) şi octombrie 2025-decembrie 2025 ( trimestrul IV 2025). Faţă de situaţiile menţionate, sunt necesare măsuri noi de revizuire prin completarea prevederilor actuale ale Hotărârii Guvernului nr.1.174/2014, cu modificările şi completările ulterioare”, se subliniază în document.

Potrivit MADR, în contextul general dificil al ultimilor ani agricoli, datorat atât creşterii accentuate a preţurilor la toate resursele materiale agricole, cât şi a manifestării din ultimii ani a fenomenelor meteo nefavorabile (seceta pedologică, inundaţii), fermierii s-au confruntat cu provocări majore, fiind puşi într-o situaţie de vulnerabilitate pe piaţă, cu premise pentru condiţii de eficienţă economică minimă, sau chiar cu pierderi.

Ajutor necesar fermierilor

„Bunul mers al sectorului agricol depinde de continuitate şi stabilitate, pentru a se asigura păstrarea unor costuri de producţie în limite sustenabile, iar preţul motorinei utilizate în agricultură reprezintă o componentă semnificativă a acestor costuri”, precizează MADR în nota de fundamentare.

Măsura este argumentată şi de evoluţiile negative, de creştere a preţului barilului de petrol, cu influenţe în preţul motorinei din România în ultima perioadă, cauzate de situaţia şi evoluţiile conflictului militar din zona Golfului.

„Faţă de această situaţie, este imperios necesar să se continue aplicarea schemei de ajutor de stat prin care se reduc costurile de producţie ale fermierilor prin reducerea accizei la motorina utilizată la lucrări mecanice în agricultură şi rambursarea sumelor aferente către fermieri”, se evidenţiază în nota de fundamentare a proiectului.