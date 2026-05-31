Secretul roșiilor gustoase și zemoase. „Regula de aur” pe care o recomandă cultivatorii italieni

31 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto Unsplash
O cultivatoare din Italia a dezvăluit câteva dintre secretele care pot face diferența între o cultură obișnuită și una care produce roșii gustoase și zemoase. Potrivit publicației Blic, Paola Tombini, fermieră și reprezentantă a unei companii italiene de profil, spune că succesul nu depinde doar de soiul ales, ci și de câteva reguli simple aplicate la momentul potrivit, notează Mediafax.

Potrivit acesteia, în multe regiuni din Italia solul este nisipos și asigură un drenaj foarte bun, împiedicând acumularea excesivă a apei la rădăcină. În schimb, în zonele cu sol greu și umiditate ridicată, grădinarii trebuie să fie mult mai atenți la cantitatea de apă folosită.

„Regula de aur” pentru roșii mai gustoase

Specialista susține că una dintre cele mai importante reguli este evitarea udării excesive după ce plantele s-au prins și s-au dezvoltat.

Solul ar trebui lăsat să se usuce ușor între două udări consistente. În acest fel, rădăcinile rămân sănătoase, planta este stimulată să producă fructe, iar gustul roșiilor devine mai intens.

Pentru cei care cultivă roșii în seră, controlul umidității poate contribui semnificativ la dezvoltarea optimă a plantelor.

Plantarea după-amiaza poate reduce stresul răsadurilor

Deși mulți grădinari aleg să planteze răsadurile dimineața, cultivatorii italieni preferă sfârșitul după-amiezii, când temperaturile sunt mai scăzute, iar soarele nu mai este atât de puternic.

Specialiștii explică faptul că plantele au astfel timp să se adapteze peste noapte la noul mediu, fără să fie expuse imediat stresului termic și evaporării rapide a apei.

De ce nu trebuie eliminați toți lăstarii laterali

În cultivarea roșiilor, o practică frecventă este îndepărtarea lăstarilor care apar între tulpina principală și ramurile cu frunze. Această lucrare favorizează circulația aerului și dezvoltarea fructelor.

Totuși, specialiștii italieni recomandă păstrarea a cel puțin unui lăstar lateral. Acesta poate reprezenta o rezervă în cazul în care tulpina principală este afectată de boli, accidente sau își încetinește creșterea.

În astfel de situații, lăstarul rămas poate prelua dezvoltarea plantei și poate contribui la menținerea producției.

Recoltarea dimineața ajută la păstrarea prospețimii

Momentul în care sunt culese roșiile poate influența direct calitatea fructelor.

Potrivit recomandărilor cultivatorilor italieni, recoltarea ar trebui făcută dimineața devreme, când temperaturile sunt încă scăzute. Aerul răcoros contribuie la păstrarea fermității, prospețimii și aromei naturale a fructelor.

Diferența este observată mai ales în cazul roșiilor destinate consumului proaspăt, unde gustul și textura sunt esențiale.

Concluzia specialiștilor este că respectarea unor reguli simple privind udarea, plantarea și întreținerea culturii poate contribui la obținerea unor roșii mai gustoase, mai sănătoase și mai productive pe tot parcursul sezonului.

