Înainte de 1 Decembrie, G4Food invită cititorii să participe la un sondaj, intitulat „Harta gusturilor românești”, care explorează diversitatea gastronomiei românești și percepția românilor asupra preparatelor tradiționale, ingredientelor locale și alimentației sănătoase.

Campania pornește de la premisa că gustul este parte din identitatea națională și își propune să surprindă modul în care românii văd mâncarea tradițională în 2025, atât cei care trăiesc în țară, cât și cei din diaspora.

Vrem să aflăm ce preparate consideră românii că definesc cel mai bine România, care ingrediente sunt reprezentative și cât de sănătoasă este, în opinia lor, bucătăria românească. De asemenea, suntem curioși cât de important este pentru ei să folosească produse locale, românești în bucătărie.

Sondajul este deschis până la sfârșitul zilei de 30 noiembrie și rezultatele vor fi integrate în articole și materiale vizuale publicate ulterior pe site, în cadrul mini-campaniei editoriale.

Participarea este simplă și rapidă, iar fiecare răspuns contează pentru a crea o „hartă” cât mai fidelă a gusturilor românești.