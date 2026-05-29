Un gin artizanal produs în România a obținut una dintre cele mai importante distincții din industria internațională a băuturilor spirtoase, la mai puțin de un an de la lansare. Zen Gin, produs de distileria Gin Religion din Măgurele, a fost recompensat cu Medalia de Aur la categoria Contemporary Style Gin și cu titlul de Country Winner România în cadrul competiției World Gin Awards 2026, desfășurată la Londra.

Premiul vine la doar 10 luni după lansarea produsului pe piață și plasează brandul românesc printre câștigătorii uneia dintre cele mai prestigioase competiții dedicate ginului la nivel mondial.

Un proiect pornit din pasiune

În spatele brandului se află Cristian Georgescu, antreprenor cu peste două decenii de experiență în domeniul IT, absolvent de Cibernetică și cu studii de regie la New York. Acesta spune că ideea nu a pornit ca un proiect de business, ci ca o pasiune pentru procesul de distilare. „Nu ne-am propus inițial să construim un brand, ci să facem un gin în care credem. Faptul că, la doar câteva luni de la lansare, primim o astfel de recunoaștere internațională este o confirmare extraordinară”, a declarat Cristian Georgescu, fondatorul Zen Gin.

În dezvoltarea proiectului s-au alăturat și alți investitori și antreprenori, printre care Anamaria Georgescu, Felix Pătrășcanu, Mălin Dan și Sergiu Neguț.

Competiția este jurizată prin degustare „blind”

World Gin Awards este organizată de TheDrinksReport.com și face parte din platforma internațională World Drinks Awards. Competiția reunește anual sute de etichete din întreaga lume și este evaluată prin degustări „blind”, în care jurații nu cunosc identitatea produselor analizate. Organizatorii consideră această metodă una dintre cele mai obiective forme de evaluare a băuturilor premium.

Produsul premiat, Zen Gin Signature, a concurat la categoria Contemporary Style Gin, o secțiune în care accentul cade pe originalitatea aromatică, personalitatea produsului și reinterpretarea modernă a stilului clasic de gin.

Produs în loturi mici, fără aditivi artificiali

Zen Gin este realizat în loturi mici în cadrul distileriei din Măgurele. Potrivit producătorului, băutura este obținută exclusiv din ingrediente naturale și nu conține aditivi artificiali. Pe lângă gama comercială, distileria dezvoltă și rețete personalizate pentru evenimente private, sectorul HoReCa și proiecte corporate. Producătorii spun că accentul este pus pe caracterul artizanal al produsului și pe controlul atent al fiecărei etape de producție.

Unul dintre elementele care diferențiază produsul este designul ambalajului. Sticla a fost creată de designerul român Alexandra Ghioc din Iași și este inspirată de silueta celebrului Chrysler Building din New York.

Ambalajul include și un element interactiv sub forma unui disc rotativ care oferă recomandări de servire și sugestii de asociere cu diferite tipuri de tonic sau preparate culinare.

Producătorii spun că ideea a fost de a transforma simpla degustare într-o experiență ghidată pentru consumator.

Piața băuturilor premium se dezvoltă și în România

Distincția obținută de Zen Gin vine într-un moment în care segmentul băuturilor premium și al produselor craft continuă să crească în România.

Consumatorii acordă tot mai multă atenție ingredientelor naturale, metodelor artizanale de producție și poveștilor din spatele brandurilor. În același timp, sectorul HoReCa caută tot mai frecvent produse locale care pot concura cu mărcile internaționale consacrate.

Prin premiul obținut la Londra, Zen Gin devine unul dintre puținele branduri românești de gin recunoscute la nivel internațional și un exemplu al noii generații de produse premium dezvoltate local, cu ambiții de a se impune pe piețele externe.