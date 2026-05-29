Un gin românesc lansat acum 10 luni câștigă aurul la World Gin Awards 2026 / Povestea unui antreprenor din IT care a intrat în industria băuturilor premium

29 mai 2026, Articole / Reportaje
Un gin românesc lansat acum 10 luni câștigă aurul la World Gin Awards 2026 / Povestea unui antreprenor din IT care a intrat în industria băuturilor premium
FOTO: Zen Gin
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Un gin artizanal produs în România a obținut una dintre cele mai importante distincții din industria internațională a băuturilor spirtoase, la mai puțin de un an de la lansare. Zen Gin, produs de distileria Gin Religion din Măgurele, a fost recompensat cu Medalia de Aur la categoria Contemporary Style Gin și cu titlul de Country Winner România în cadrul competiției World Gin Awards 2026, desfășurată la Londra.

Premiul vine la doar 10 luni după lansarea produsului pe piață și plasează brandul românesc printre câștigătorii uneia dintre cele mai prestigioase competiții dedicate ginului la nivel mondial.

Un proiect pornit din pasiune

În spatele brandului se află Cristian Georgescu, antreprenor cu peste două decenii de experiență în domeniul IT, absolvent de Cibernetică și cu studii de regie la New York. Acesta spune că ideea nu a pornit ca un proiect de business, ci ca o pasiune pentru procesul de distilare. „Nu ne-am propus inițial să construim un brand, ci să facem un gin în care credem. Faptul că, la doar câteva luni de la lansare, primim o astfel de recunoaștere internațională este o confirmare extraordinară”, a declarat Cristian Georgescu, fondatorul Zen Gin.

- articolul continuă mai jos -

În dezvoltarea proiectului s-au alăturat și alți investitori și antreprenori, printre care Anamaria Georgescu, Felix Pătrășcanu, Mălin Dan și Sergiu Neguț.

Competiția este jurizată prin degustare „blind”

World Gin Awards este organizată de TheDrinksReport.com și face parte din platforma internațională World Drinks Awards. Competiția reunește anual sute de etichete din întreaga lume și este evaluată prin degustări „blind”, în care jurații nu cunosc identitatea produselor analizate. Organizatorii consideră această metodă una dintre cele mai obiective forme de evaluare a băuturilor premium.

Produsul premiat, Zen Gin Signature, a concurat la categoria Contemporary Style Gin, o secțiune în care accentul cade pe originalitatea aromatică, personalitatea produsului și reinterpretarea modernă a stilului clasic de gin.

Produs în loturi mici, fără aditivi artificiali

Zen Gin este realizat în loturi mici în cadrul distileriei din Măgurele. Potrivit producătorului, băutura este obținută exclusiv din ingrediente naturale și nu conține aditivi artificiali. Pe lângă gama comercială, distileria dezvoltă și rețete personalizate pentru evenimente private, sectorul HoReCa și proiecte corporate. Producătorii spun că accentul este pus pe caracterul artizanal al produsului și pe controlul atent al fiecărei etape de producție.

Unul dintre elementele care diferențiază produsul este designul ambalajului. Sticla a fost creată de designerul român Alexandra Ghioc din Iași și este inspirată de silueta celebrului Chrysler Building din New York.

Ambalajul include și un element interactiv sub forma unui disc rotativ care oferă recomandări de servire și sugestii de asociere cu diferite tipuri de tonic sau preparate culinare.

Producătorii spun că ideea a fost de a transforma simpla degustare într-o experiență ghidată pentru consumator.

Piața băuturilor premium se dezvoltă și în România

Distincția obținută de Zen Gin vine într-un moment în care segmentul băuturilor premium și al produselor craft continuă să crească în România.

Consumatorii acordă tot mai multă atenție ingredientelor naturale, metodelor artizanale de producție și poveștilor din spatele brandurilor. În același timp, sectorul HoReCa caută tot mai frecvent produse locale care pot concura cu mărcile internaționale consacrate.

Prin premiul obținut la Londra, Zen Gin devine unul dintre puținele branduri românești de gin recunoscute la nivel internațional și un exemplu al noii generații de produse premium dezvoltate local, cu ambiții de a se impune pe piețele externe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
28 mai
Ce pun măcelarii într-un cârnat bun și ce evită să adauge. Detaliile care fac diferența la gust
Ce pun măcelarii într-un cârnat bun și ce evită să adauge. Detaliile care fac diferența la gust
Articole / Reportaje
28 mai
Regele Charles al III-lea redeschide grădina secretă de la Windsor, inspirată de traiectoria planetei Venus/ În timpul războiului, fosta regină a folosit terenul ca grădină de legume
Regele Charles al III-lea redeschide grădina secretă de la Windsor, inspirată de traiectoria planetei Venus/ În timpul războiului, fosta regină a folosit terenul ca grădină de legume
Articole / Reportaje
28 mai
Nu toate alimentele rezistă la fel în frigider / Ce spun specialiștii despre carne, lactate, ouă și mâncare gătită
Nu toate alimentele rezistă la fel în frigider / Ce spun specialiștii despre carne, lactate, ouă și mâncare gătită
Articole / Reportaje
28 mai
Idee inovatoare sau cruzime față de animale? Scandal în Austria după ce un fermier și-a îmbrăcat oile în „armuri” anti-lup
Idee inovatoare sau cruzime față de animale? Scandal în Austria după ce un fermier și-a îmbrăcat oile în „armuri” anti-lup
Articole / Reportaje
28 mai
Peste 1.300 de vinuri din 20 de țări intră în competiție la VINARIUM 2026 / Este cel mai mare concurs internațional de vinuri din Europa de Est și are loc la Ploiești
Peste 1.300 de vinuri din 20 de țări intră în competiție la VINARIUM 2026 / Este cel mai mare concurs internațional de vinuri din Europa de Est și are loc la Ploiești

Cele mai noi articole

VIDEO FOTO O afacere de familie într-o zonă celebră pentru căpșunile sale/ Fermier: Cultivăm fructele pe deal ca să beneficiem de înclinația razelor soarelui
VIDEO FOTO O afacere de familie într-o zonă celebră pentru căpșunile sale/ Fermier: Cultivăm fructele pe deal ca să beneficiem de înclinația razelor soarelui
De ce apar poftele intense de dulce atunci când reduci carbohidrații / Ce recomandă specialiștii, dacă ai început o dietă low-carb
De ce apar poftele intense de dulce atunci când reduci carbohidrații / Ce recomandă specialiștii, dacă ai început o dietă low-carb
Paste cu sardine din conservă și roșii cherry/ Rețeta siciliană cu „brânza săracului”, un tip de pesmet rumenit care imită parmezanul
Paste cu sardine din conservă și roșii cherry/ Rețeta siciliană cu „brânza săracului”, un tip de pesmet rumenit care imită parmezanul
INTERVIU | Alimentația după un implant dentar | Dr. Cicerone Rădulescu recomandă piureruri, în primele două-trei zile după intervenție, fără lactate și fără băuturi fierbinți
INTERVIU | Alimentația după un implant dentar | Dr. Cicerone Rădulescu recomandă piureruri, în primele două-trei zile după intervenție, fără lactate și fără băuturi fierbinți
Spania cere miliarde de euro pentru fermierii europeni. Creșterea cu prețurilor la îngrășăminte cu peste 65% amenință producția agricolă
Spania cere miliarde de euro pentru fermierii europeni. Creșterea cu prețurilor la îngrășăminte cu peste 65% amenință producția agricolă