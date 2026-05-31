Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică la un restaurant de pe Șoseaua Colentina, în Sectorul 2 al Capitalei. Flăcările s-au extins rapid și au cuprins alte două magazii aflate în apropiere, potrivit Adevărul.

Imagini surprinse în timpul intervenției au fost publicate de locuitorii Capitalei pe rețelele de socializare, inclusiv pe grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”. În fotografii și filmări se pot observa coloanele dense de fum ridicându-se deasupra orașului.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 04:00, la o terasă din cartierul Colentina. În momentul producerii incidentului, în restaurant nu se afla nicio persoană.

Potrivit martorilor, un bărbat despre care se presupune că este proprietarul localului a suferit un atac de panică după izbucnirea incendiului, însă a refuzat transportul la spital.

Potrivit ISU București-Ilfov, la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări importante de fum la nivelul restaurantului și al altor trei spații comerciale de mici dimensiuni din apropiere. Din cauza fumului dens, șapte persoane au fost evacuate dintr-un imobil aflat în imediata vecinătate. O persoană care prezenta simptome specifice unui atac de panică a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Pentru stingerea flăcărilor au intervenit 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Traficul rutier pe Șoseaua Colentina a fost îngreunat timp de mai multe minute din cauza intervenției pompierilor și a fumului care a acoperit zona.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, nu au fost înregistrate victime, iar incendiul a fost lichidat. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a izbucnirii focului.