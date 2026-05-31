Sărbătoarea Rusaliilor, cunoscută în tradiția creștină și sub numele de Cincizecime, are o istorie extrem de bogată care datează încă din primele secole ale creștinismului. Celebrată în a șaptea duminică după Paște, ea marchează un pilon central al anului liturgic pentru romano-catolici, ortodocși, anglicani și luterani. Dincolo de semnificația religioasă, Rusaliile reprezintă o fuziune între povestea din Biblie, vechi credințe romane și mituri păgâne despre spiritele naturii.

Pogorârea Duhului Sfânt și Nașterea Bisericii

Originile sărbătorii se află în Noul Testament, mai exact în cartea Faptele Apostolilor. Legenda creștină spune că la exact 50 de zile de la Învierea lui Iisus Hristos, în timp ce ucenicii se aflau adunați la Ierusalim, un tunet puternic a răsunat din cer. În acel moment, Duhul Sfânt s-a pogorât peste cei 12 apostoli și cei 70 de ucenici sub forma unor limbi de foc.

Această întâmplare miraculoasă le-a conferit apostolilor capacitatea instantanee de a vorbi în toate limbile pământului. Darul limbilor nu a fost doar un miracol, ci și instrumentul care le-a permis să comunice învățăturile creștine în culturi diferite. În acea zi, după o predică a Sfântului Petru, aproximativ 3.000 de oameni s-au convertit, moment considerat actul de naștere al Bisericii Creștine și extinderea universală a credinței.

- articolul continuă mai jos -

Rădăcinile romane și mitul ielelor

Ca multe alte sărbători mari, Rusaliile au asimilat și elemente din cultura precreștină:

Sărbătoarea Trandafirilor (Rozalia): În Imperiul Roman, această perioadă era dedicată pomenirii morților și purta numele de Rozalia . Creștinii au adoptat conceptual acest obicei, stabilind ca în Sâmbăta Morților, să se împartă pomană pentru cei plecați.

Legenda ielelor: În folclorul românesc, Rusaliile au primit o aură mistică. Mitul spune că ele sunt fiicele răzbunătoare ale Împăratului Rusalim, cunoscute ca iele, șoimane sau zâne. Ființe supranaturale și seducătoare, ele dansează în cercuri (hore) la miezul nopții, în locuri izolate. În urma dansului lor, iarba rămâne arsă și pământul sterp. Oamenii care le surprind dansând sau calcă pe pământul bătătorit de ele sunt pedepsiți cu boli grave („luați de Rusalii”) sau își pierd mințile.

Ce este strict interzis să faci în zilele de Rusalii

Pentru a evita mânia ielelor și a spiritelor rele, există o listă lungă de interdicții pentru zilele de Rusalii:

Este strict interzis să speli haine, să mături sau să faci curățenie în casă și în curte.

Se evită deplasările lungi, departe de casă, dar și mersul în locuri pustii, în păduri sau în apropierea fântânilor, unde spiritele își au sălașul.

Oamenii nu se scaldă în râuri sau lacuri din cauza riscului major de înec (atribuit spiritelor apelor) și nu se urcă în copaci.

Sunt interzise certurile, jignirile și divulgarea secretelor.

Tradiții de protecție și ritualuri regionale

Pentru a contracara blestemele ielelor, românii folosesc plante ancenstrale și ritualuri magice:

Frunzele de tei și nuc: Casele, porțile, ferestrele și icoanele sunt împodobite cu ramuri de nuc și tei sfințite în prealabil la biserică. Frunzele de nuc simbolizează direct limbile de foc de la Ierusalim, având rolul de a bloca intrarea bolilor în cămin.

Usturoiul și pelinul: Femeile ung ușile și ferestrele cu usturoi și poartă fire de pelin, leuștean sau usturoi în sân. În anumite sate, a doua zi de Rusalii, există obiceiul spălatului ritualic pe picioare cu apă și pelin pentru a aduce sănătate.

Jocul călușarilor: În sudul și estul țării, cetele de călușari execută dansuri, extrem de spectaculoase. Jocul lor este considerat singurul remediu capabil să îi vindece pe cei adormiți sau pociți de iele și să alunge demonii din sate.

Udatul nevestelor: În Transilvania, tinerele femei sunt stropite cu apă proaspătă (înlocuită în vremurile moderne cu parfum) pentru a rămâne frumoase, fertile și sănătoase tot anul.

Ce se pune pe masa de Rusalii

Masa festivă de Rusalii marchează trecerea definitivă spre preparatele de vară, bogate în verdețuri, dar și ultimele ecouri ale sărbătorilor pascale: