Pe 30 mai este sărbătorită Ziua Internațională a Cartofului, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Cartoful reprezintă un factor important pentru securitatea alimentară și una dintre cele mai valoroase culturi agricole la nivel mondial, notează Mediafax.

Există peste 5.000 de soiuri de cartofi, iar planta este considerată esențială pentru agricultura sustenabilă.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură FAO, diversitatea genetică a cartofului contribuie la combaterea dăunătorilor și bolilor, dar și la reducerea impactului schimbărilor climatice, susținând în același timp practicile agricole durabile.

Originar din Munții Anzi, cartoful a susținut dezvoltarea civilizației incașe. Planta este considerată, de asemenea, „floarea civilizației indiene antice”.

Cum a ajuns cartoful în Europa

Cartoful a fost adus în Europa în secolul al XVI-lea, unde a contribuit la creșterea urbanizării și a avut un rol important în alimentarea Revoluției Industriale.

În timpul dinastiei Qing din China, cartoful a contribuit la reducerea foametei și a devenit un aliment important pentru populație.

Datorită rezistenței sale, cartoful a jucat un rol important și în asigurarea securității alimentare în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Potrivit FAO, promovarea cultivării cartofilor contribuie la reducerea sărăciei, la creșterea rezilienței și la dezvoltarea unor sisteme agroalimentare mai incluzive și mai sustenabile.

De asemenea, cartofii contribuie la susținerea mijloacelor de trai și la crearea de locuri de muncă atât în mediul rural, cât și în cel urban, în întreaga lume.

În prezent, cartoful este cultivat în 159 de țări.

Un parc dedicat cartofilor în Munții Anzi

În apropierea orașului Cuzco din Peru există un parc al cartofului care se întinde pe o suprafață de aproximativ 12.000 de hectare.

Acesta reprezintă una dintre puținele inițiative de conservare prin care comunitățile locale gestionează și protejează resursele genetice ale cartofilor. Totodată, sunt conservate cunoștințele tradiționale privind cultivarea plantelor.

Parcul contribuie la păstrarea cunoștințelor indigene și a tehnologiilor agricole străvechi, asigurând în același timp menținerea controlului local asupra producției de soiuri native.

Amidonul din cartofi, utilizat ca alternativă sustenabilă

Cartofii sunt folosiți și în producția unor materiale ecologice. Amidonul extras din cartofi este utilizat ca alternativă sustenabilă la materialele plastice tradiționale.

Materialele pe bază de proteine și amidon din cartofi pot fi utilizate pentru diverse tipuri de ambalaje, recipiente alimentare și capsule pentru medicamente.

În plus, acestea nu conțin gluten și sunt considerate o opțiune prietenoasă cu mediul, ceea ce transformă cartoful într-o resursă importantă inclusiv pentru industria alimentară.