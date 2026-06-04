În ultima perioadă, rețelele de socializare au fost inundate de clipuri în care diverse plante medicinale sunt fie ridicate la rangul de „panaceu universal”, fie demonizate complet. Printre ele se numără și socul, o plantă adânc înrădăcinată în tradiția românească. În timp ce unii influenceri laudă socata sau siropul de soc, alte postări alarmiste avertizează că planta este toxică. Cine are dreptate?

Iată ce spun medicii și specialiștii în plante despre soc și de ce nu ar trebui să îți iei sfaturile medicale de la utilizatori fără pregătire.

Este socul toxic?

Răspunsul scurt este: da și nu, depinde ce parte a plantei folosești și cum o prepari. Din punct de vedere botanic și toxicologic, socul conține compuși numiți glicozide cianogene, care pot elibera cianură în organism în anumite condiții.

Florile de soc: Florile folosite tradițional pentru ceai sau socată sunt sigure pentru consum și au proprietăți diuretice și sudorifice dovedite. Ele conțin cantități nesemnificative de compuși toxici.

Fructele crude, frunzele, tijele și lăstarii: Aceste părți ale plantei conțin o concentrație mare de glicozide. Consumul de boabe de soc crude (nepreparate termic) sau mestecarea frunzelor poate provoca arsuri la nivelul stomacului, greață puternică, vărsături, diaree și, în cazuri severe, amețeli sau dificultăți respiratorii.

Fructele gătite: Prin preparare termică, acești compuși toxici din boabele de soc sunt complet distruși. Astfel, dulceața, siropul sau gemul de soc devin sigure și sunt recunoscute pentru aportul lor mare de antioxidanți și vitamina C.

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De ce dezinformarea funcționează atât de bine pe TikTok?

Mecanismul prin care o plantă banală ajunge să sperie mii de utilizatori pe internet ține de modul în care sunt construiți algoritmii platformelor sociale. Așa cum arată specialiștii în combaterea dezinformării, conținutul vizual scurt și de impact mizează pe reacții rapide și emoții intense: frică, revoltă, panică sau uimire.

Un utilizator de TikTok nu are timp (și de multe ori nici interesul sau pregătirea) să explice amănunte și detalii tehnice sau științifice. Este mult mai ușor să obțină vizualizări printr-un titlu bombastic de tipul „Planta care te otrăvește în fiecare zi!” decât printr-un material documentat despre prepararea corectă a remediilor naturiste.

În plus, fenomenul de alfabetizare digitală scăzută face ca mulți utilizatori să confunde numărul mare de aprecieri și vizualizări ale unui clip cu validitatea științifică a informației prezentate.

Cum să te protejezi de capcanele de pe internet

Pentru a nu cădea în plasa miturilor urbane sau a panicii nejustificate, medicii recomandă aplicarea câtorva reguli simple de bun-simț digital:

Verifică sursa originală: Persoana care vorbește în videoclip are studii de medicină, farmacie sau botanică? Dacă este doar un creator de conținut pasionat de stil de viață sănătos, tratează informația cu scepticism. Caută nuanțele: În biologie, lucrurile sunt rareori complet albe sau complet negre. Orice substanță poate fi un remediu sau o otravă, în funcție de doză și preparare. Dacă un clip îți prezintă o plantă ca fiind 100% toxică sau 100% vindecătoare, cel mai probabil omite detalii esențiale. Consultă surse autorizate: Înainte de a exclude un aliment din dietă sau, dimpotrivă, de a începe o cură agresivă cu o plantă necunoscută, caută informații pe site-urile instituțiilor medicale, în reviste de specialitate sau consultă direct un medic de familie sau un farmacist.

Socul nu este un inamic ascuns, dar poate nici ceva ce ar trebui să consumi zilnic. Consumat sub formă de ceai din flori sau sirop din fructe bine fierte, este un aliat excelent pentru imunitate. Însă, înainte de a intra în panică din cauza unui clip de 30 de secunde, amintește-ți că algoritmii rețelelor sociale caută atenție și click-uri, în timp ce specialiștii caută siguranță și dovezi.