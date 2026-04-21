Fructele sunt o componentă de bază într-o alimentație echilibrată, însă forma în care sunt consumate influențează direct efectele asupra sănătății. În contextul creșterii bolilor cronice netransmisibile și a ratei obezității la nivel global, atenția se mută tot mai mult spre obiceiurile alimentare și stilul de viață, potrivit Euronews.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, persoanele de peste 10 ani ar trebui să consume cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi. În practică, fructele sunt consumate în trei forme principale: întregi, sub formă de suc sau ca smoothie. Diferențele dintre ele nu sunt doar de textură, ci și de impact asupra sănătății.

Un studiu recent publicat în revista Frontiers in Nutrition a analizat legătura dintre modul de consum al fructelor și mai mulți indicatori de sănătate. Cercetarea a inclus peste 400 de participanți, împărțiți în patru categorii: consum redus de fructe, consumatori de suc, consumatori de smoothie și consumatori de fructe întregi.

Rezultatele arată diferențe clare între grupuri. Persoanele care consumau puține fructe aveau cele mai slabe rezultate generale de sănătate, cu incidență ridicată de hipertensiune și boli cardiovasculare. Pe locul următor s-au situat consumatorii de sucuri, care au înregistrat cele mai mari valori pentru colesterol crescut și diabet.

- articolul continuă mai jos -

În schimb, cei care consumau frecvent fructe întregi sau smoothie-uri au avut un indice de masă corporală mai scăzut. Studiul indică și o legătură cu starea psihică: participanții care consumau puține fructe sau preferau sucurile au raportat mai des dificultăți legate de sănătatea mentală în ultimul an.

De asemenea, consumatorii de sucuri au raportat niveluri mai scăzute de energie și o calitate mai slabă a somnului. Explicația ține de faptul că sucurile oferă sațietate redusă și un aport energetic mai puțin echilibrat.

De ce contează forma de consum

Fructele întregi conțin fibre, vitamine și antioxidanți care susțin digestia, imunitatea și reduc riscul de boli cronice. În procesul de obținere a sucului, o parte importantă din fibre se pierde.

Smoothie-urile păstrează fibrele, deoarece fructul este blenduit integral. În plus, acest proces poate crește biodisponibilitatea unor nutrienți, precum vitamina C sau acidul folic, ceea ce le face o opțiune mai apropiată de fructul întreg decât de suc.

Cât de mult contează cantitatea

Chiar dacă există diferențe între formele de consum, cantitatea rămâne un factor esențial. National Health Service recomandă limitarea sucurilor și smoothie-urilor la maximum 150 ml pe zi.

Beneficiile depind și de tipul fructelor alese. Citricele sunt surse importante de vitamina C, afinele aduc antioxidanți și fibre, iar merișoarele conțin compuși care pot contribui la prevenirea infecțiilor urinare recurente.

Concluzia cercetătorilor este clară: pentru un profil nutrițional mai bun și un impact pozitiv asupra sănătății, fructele consumate întregi rămân prima opțiune, urmate de smoothie-uri. Sucurile, deși populare, oferă mai puține beneficii atunci când sunt consumate frecvent.