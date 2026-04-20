Episodul lunii aprilie al seriei „Ladies&Business”, o producție G4Food, aduce în prim-plan o poveste despre alegeri asumate și construcție pe termen lung. Dorina Bobeș, născută și crescută în București, conduce astăzi o fermă de 1.700 de hectare în județul Ialomița, după un parcurs care a început fără un plan clar, dar cu dorința de a construi stabilitate pentru familie. În dialogul acordat G4Food, ea vorbește despre momentul în care a decis să lase orașul în urmă, despre anii de muncă din spatele fermei și despre convingerile care i-au ghidat drumul.

Dorina Bobeș este o femeie despre care se poate spune că și-a ales singură drumul în viață. Bucureșteancă de fel, acum conduce o fermă de 1700 de hectare în județul Ialomița.

Ea a povestit pentru G4Food atât despre ce a împins-o către agricultură, cât și despre convingerile sale.

„Încercam să construim ceva pentru viitor”

Povestea Dorinei Bobeș începe acum 31 de ani. Pe atunci încă nu se gândea că va ajunge să-și dedice viața agriculturii.

„După ce ne-am căsătorit, am început să investim la țară. Socrii mei, pe atunci în putere, aveau o vacă și câteva oi. Am crescut efectivul de animale, iar la sfârșit de săptămână, când timpul ne permitea, veneam să-i ajutăm.

Voiam să avem un venit suplimentar, pe lângă salariile care, știm cu toții, nu erau mari — nici atunci și nici acum. Încercam să construim ceva pentru viitor, ca orice familie care își dorește o viață mai bună”, povestește despre începutul istoriei.

A urmat și prima investiție mai mare: „Am investit într-o moară pentru mălai. Veneam în weekend, munceam, și ne bucuram de rezultate”.

„De astăzi, rămânem aici!”

După o perioadă destul de scurtă, a venit și momentul plecării din București. „Socrul meu a avut o problemă gravă de sănătate, iar soțul a spus: „Eu merg la țară, că e prea mult pentru mama. Tu rămâi la București”.

Am rămas o perioadă scurtă, dar într-o vineri, când am plecat de la serviciu, m-am decis: am venit la țară și i-am spus „Mi-am dat demisia. De azi, rămânem aici”.

El mi-a zis că nu trebuie să fac un asemenea sacrificiu. I-am răspuns că nu este un sacrificiu, ci o unitate a noastră, și am pornit împreună pe același drum. Așa am ajuns să dezvoltăm tot ceea ce avem astăzi.”.

Un drum care durează de 31 de ani…

Ca și atunci, și acum, crede același lucru: „Îi încurajez pe toți cei aflați la început de drum, într-o căsnicie, să se susțină reciproc, fără să vadă în fiecare decizie un sacrificiu. Într-o familie nu există definiția sacrificiului!”

Dorina Bobeș: „Munca ne ține sănătoși la minte!”

Astăzi, ferma familiei Bobeș, din Valea Măcrișului, se întinde pe 1700 de hectare.

„Avem diverse culturi – grâu, porumb, floarea-soarelui, mazăre, lucernă – tot ceea ce este necesar pentru un asolament corect”, spune doamna Bobeș.

„La început nu mă identificam cu viața de la țară, fiind născută și crescută în București”, a mărturisit fermiera.

Dar, cum se spune, pofta vine mâncând…

Acum, consideră că „este o decizie pe care o recomand tuturor tinerilor. Este un mod de viață sănătos, atât fizic, cât și mental”.

„Trebuie să ne ținem cât mai departe de tot ceea ce înseamnă plăceri trecătoare – pentru că, în cele din urmă, acestea se rezumă la cluburi, restaurante și distracții. Munca, mai ales cea care ne asigură hrana, ne ține sănătoși la minte.

De la noi până la București sunt 70 de kilometri. Mergem, nu foarte des, dar mai ajungem la concerte, la piese de teatru — nu stăm departe de tot ce înseamnă cultură. Cea mai importantă este gândirea sănătoasă, iar pentru asta trebuie să rămânem ancorați în realitate.”, mai adaugă Dorina Bobeș.

„Toate se adună în jurul credinței și al muncii”

Fermiera de la Valea Măcrișului consideră că este foarte important ca tinerele generații să fie crescute în acest spirit.

„Să ne creștem copiii în stilul acesta nu e ușor, dar îi încurajez pe toți cei care simt o legătură cu natura și, de ce nu, cu religia, să o facă. Pentru că știți cum e: dacă plouă, ne rugăm; dacă bate piatra, ne rugăm; dacă facem producție, zicem „Mulțumim, Doamne!” iar când scoatem pâinea din cuptor, iarăși ne rugăm și spunem „Poftă bună!”.

„Toate se adună în jurul credinței și al muncii”. Astfel sună, în puține cuvinte, crezul Dorinei Bobeș.

„Așteptăm oameni sănătoși la minte și la trup!”

Și mai are și un îndemn pentru cei care nu și-au găsit încă o direcție: „Îi așteptăm la noi. În localitate sunt multe case goale, pentru că satele se depopulează – bătrânii, din păcate, pleacă. Dar oamenii de aici sunt de foarte bună calitate. Ce vine din urmă, din păcate, e mai puțin onorabil.

Totuși, avem resurse și eu am încredere că aceste case goale și județul nostru se vor repopula. Ialomița este un județ care oferă foarte multe oportunități.

Așteptăm oameni sănătoși la minte și la trup, alături de noi. Dacă e nevoie, îi sprijinim, îi îndrumăm, le dăm orice sfat – cum și noi am primit, la rândul nostru!”, și-a încheiat fermiera pledoaria pentru o viață frumoasă.