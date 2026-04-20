Biscuiții cu matcha și maia sunt o alternativă la deserturile clasice: moi la interior, ușor crocanți la exterior și cu un gust echilibrat între aroma discret amară a ceaiului verde și dulceața ciocolatei albe. Deși combinația poate părea neobișnuită, rezultatul este surprinzător de plăcut și ușor de integrat în meniul de zi cu zi, potrivit somebodyfeedseb.

Aroma este ușor „pământie”, tipică matcha, dar este bine echilibrată de dulceața ciocolatei albe, ceea ce îi face potriviți chiar și pentru cei care nu sunt obișnuiți cu gustul acestui ingredient.

Chiar și pentru cei care nu preferă băuturile pe bază de matcha, în deserturi gustul devine mai blând și mai plăcut. În combinație cu maiaua, biscuiții capătă o textură interesantă și un plus de profunzime, fără a deveni acri.

De ce funcționează combinația de matcha și maia

În această rețetă, partea interesantă ține de echilibrul dintre ingrediente. Folosirea de maia neactivă (sourdough discard) în biscuiți este o metodă simplă de a adăuga aromă, fără a fi nevoie de fermentare.

Provocarea principală este însă umiditatea: maiaua aduce atât lichid, cât și aciditate, ceea ce poate afecta textura dacă nu este bine controlată.

Rețeta rezolvă acest lucru prin două ajustări simple. În primul rând, se folosește doar gălbenușul de ou, ceea ce reduce excesul de lichid față de un ou întreg. În al doilea rând, untul este rumenit înainte de utilizare, proces care elimină o parte din apă și adaugă în același timp o aromă ușor caramelizată, cu note de nucă.

Rezultatul este un aluat echilibrat, care se transformă biscuiți moi și ușor crocanți, nu pufoși.

În ceea ce privește matcha, o pudră de calitate aduce o ușoară amăreală care echilibrează dulceața, oferă culoarea verde intensă caracteristică și contribuie la o textură mai fină. În combinație cu ciocolata albă, contrastul de gusturi funcționează foarte bine.

Ingrediente

115 g unt nesărat

100 g zahăr brun

50 g zahăr alb

1 gălbenuș de ou

60 g maia neactivă (sourdough discard)

1 linguriță extract de vanilie (opțional)

150 g făină albă

1–2 lingurițe pudră de matcha (în funcție de intensitate)

½ linguriță bicarbonat de sodiu

un praf de sare

100–120 g ciocolată albă (bucăți sau chipsuri)

Ingrediente și rolul lor

Untul nesărat este rumenit pentru a intensifica aroma și a reduce umiditatea. Pudra de matcha poate fi de tip culinar sau ceremonial, însă este important să fie de bună calitate, pentru culoare și gust.

Făina albă obișnuită este suficientă, iar bicarbonatul de sodiu oferă o ușoară creștere fără a face biscuiții pufoși. Sarea echilibrează dulceața și scoate în evidență ciocolata.

Combinația de zahăr alb și zahăr brun este esențială pentru textură: primul ajută la răspândirea aluatului, iar cel brun menține consistența moale. Gălbenușul adaugă bogăție fără exces de lichid.

Maiaua poate fi folosită până la o săptămână și oferă o notă subtilă, ușor acidă. Vanilia este opțională, iar ciocolata albă aduce contrastul dulce și cremos.

Mod de preparare

Rumeneste untul la foc mediu până capătă o culoare aurie, apoi lasă-l să se răcească ușor. Amestecă zahărul alb și brun, adaugă untul și mixează 2–3 minute. Încorporează gălbenușul, apoi maiaua și vanilia.

Separat, amestecă făina, matcha, bicarbonatul și sarea, apoi adaugă-le peste ingredientele umede, amestecând doar până la omogenizare. Încorporează ciocolata albă.

Lasă aluatul la frigider cel puțin 4 ore. Formează aproximativ 8 bile și așază-le pe tavă. Coace la 180°C timp de 12–14 minute, până când marginile sunt coapte, iar centrul rămâne moale.

Pentru o textură ușor crăpată, lovește ușor tava imediat după coacere. Lasă biscuiții să se răcească înainte de servire.

Sfaturi utile

Alege o pudră de matcha de calitate pentru culoare și gust. Rumenirea corectă a untului este esențială pentru aromă. Nu amesteca excesiv aluatul și nu sări peste răcirea acestuia, deoarece influențează textura finală.

Pentru biscuiți uniformi, porționează aluatul egal. Nu îi coace prea mult — centrul trebuie să rămână ușor moale.

Cum se păstrează

Biscuiții se păstrează într-un recipient închis ermetic, la temperatura camerei, până la 3 zile. Pentru perioade mai lungi, pot fi congelați după coacere sau sub formă de aluat crud, care poate fi copt direct din congelator, cu 1–2 minute suplimentare.