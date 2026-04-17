Cel mai neașteptat gust al anului/ Chupa Chups lansează – în ediție limitată – acadeaua cu aromă de chiftele suedeze

17 apr. 2026, Articole / Reportaje
Cel mai neașteptat gust al anului/ Chupa Chups lansează - în ediție limitată - acadeaua cu aromă de chiftele suedeze
Foto: Amazon
Cuprins
  1. O glumă devenită realitate
  2. Știința din spatele noii arome Chupa Chups
  3. Strategie și marketing

Cea mai neașteptată colaborare culinară a anului 2026 transformă o glumă de pe internet într-un produs real: acadeaua care are gustul celebrelor chifteluțe de la restaurantul Ikea, scrie El Economista.

Dacă credeai că le-ai văzut pe toate în materie de mâncare, pregătește-te pentru „Chupa Chups suedez”. Gigantul de mobilier Ikea și celebrul brand de acadele Chupa Chups au bătut palma pentru o ediție limitată care promite să testeze papilele gustative ale curajoșilor: o acadea care combină aroma de carne a chiftelelor suedeze cu aciditatea sosului de merișoare.

O glumă devenită realitate

Proiectul a pornit de la o simplă glumă virală, dar Ikea și Chupa Chups au decis să ducă acest concept în laboratoarele de producție. Rezultatul este un desert care nu va putea fi cumpărat, ci doar primit cadou. Pe parcursul lunii iunie 2026, un milion de astfel de acadele vor fi distribuite gratuit în magazinele Ikea din 32 de țări.

Știința din spatele noii arome Chupa Chups

Echipa de creație de la Chupa Chups a lucrat luni de zile pentru a echilibra „esența de chifteluță” cu notele fructate de merișor, păstrând în același timp spiritul non-conformist al brandului. Deși combinația sună bizar, companiile mizează pe factorul de curiozitate și pe momentele de bucurie sau surpriză, pe care mâncarea le generează în viața de zi cu zi.

Strategie și marketing

Dincolo de amuzament, campania susține noua direcție strategică a Ikea, care dorește să își consolideze prezența în sectorul alimentar și al accesoriilor de bucătărie. „Este omagiul nostru pentru un gust pe care toată lumea îl asociază cu Ikea, reinventat într-un mod unic”, explică Martin Hofling, Global Marketing Manager la Chupa Chups.

Dacă plănuiești o vizită la Ikea în luna iunie, pregătește-te: s-ar putea să pleci acasă nu doar cu un raft nou, ci și cu o experiență gastronomică pe care nu o vei uita prea curând!

