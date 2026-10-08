Spatulele de silicon sunt printre cele mai folosite ustensile din bucătărie și pot rezista ani de zile. Nu există însă un termen fix după care trebuie înlocuite. Potrivit experților în siguranță alimentară, cel mai important este să urmărești starea ustensilei, iar apariția fisurilor, chiar și foarte mici, este semnul clar că spatula trebuie aruncată, potrivit Serious Eats.

Fisurile pot crea spații în care se acumulează bacterii și resturi alimentare, iar curățarea completă a ustensilei devine dificilă.

În timp, spatulele pot prezenta mici crăpături sau rupturi de-a lungul marginilor ori în apropierea îmbinărilor. Uneori sunt atât de fine încât abia pot fi observate și pot fi ușor ignorate atunci când gătim. Problema este că aceste ustensile ajung în contact cu alimente precum ouă crude, carne tocată, aluaturi sau ulei încins.

De ce se deteriorează spatulele de silicon

Majoritatea spatulelor „de cauciuc” moderne sunt realizate din silicon rezistent la temperaturi ridicate. Sunt flexibile, rezistente la căldură și blânde cu vasele, motiv pentru care sunt folosite pentru curățarea bolurilor, răzuirea tigăilor sau prepararea unor alimente precum ouăle și siropurile fierbinți.

- articolul continuă mai jos -

De fiecare dată când spatula este îndoită pe marginea unui bol sau apăsată pe fundul unei tigăi, materialul se întinde și revine la forma inițială. Expunerea la căldură, în special la ulei încins sau la contactul direct cu o tigaie fierbinte, contribuie la degradarea materialului.

Și mașina de spălat vase poate accelera procesul. Temperaturile ridicate, detergenții puternici și ciclurile lungi de uscare pot deteriora treptat materialul, chiar dacă spatula pare încă în regulă.

Degradarea apare treptat. Suprafața poate deveni mai moale sau mai puțin elastică, marginile se pot subția, iar îmbinările pot începe să slăbească. În cele din urmă apar mici fisuri, mai ales în zonele supuse celei mai mari presiuni, precum colțurile sau locul în care capul spatulei se unește cu mânerul.

Pentru că procesul este lent, aceste semne sunt ușor de trecut cu vederea. O spatulă poate părea perfect utilizabilă chiar și după ce materialul a început să se degradeze. Problema nu mai este atunci dacă ustensila își face treaba, ci ce înseamnă deteriorarea ei pentru siguranța alimentară.

Ce trebuie să faci dacă spatula are fisuri

Odată ce o spatulă prezintă fisuri, problema nu mai este doar uzura, ci și faptul că ustensila devine mai greu de curățat corespunzător.

Micile crăpături pot crea spații protejate în care resturile alimentare și umezeala rămân, chiar și după spălare. Detergentul și apa fierbinte nu ajung întotdeauna în interiorul materialului deteriorat.

Acest lucru este important deoarece spatulele sunt folosite pentru alimente foarte diferite. Pot trece de la ouă crude la aluat, de la carne tocată la sos și de la amestecare la răzuire sau omogenizare, uneori în aceeași sesiune de gătit.

Atunci când suprafața este deteriorată, bacteriile preluate în timpul unei etape pot rămâne în fisuri și pot supraviețui spălării obișnuite. Astfel, ele pot ajunge ulterior în alimente care nu mai sunt gătite.

Ashita Kapoor, director asociat pentru siguranța produselor la Consumer Reports, spune că o spatulă cu fisuri trebuie înlocuită chiar dacă acestea sunt foarte mici.

„Dacă poți vedea fisuri în spatula ta de silicon, este timpul să o înlocuiești – chiar dacă acele fisuri par mici.”

Kapoor explică faptul că fisurile creează locuri în care bacteriile provenite din carne crudă, ouă sau alte alimente se pot acumula și pot supraviețui spălării, inclusiv în mașina de spălat vase.

Bonnie Taub-Dix, MA, RDN, CDN, susține aceeași recomandare. Ea subliniază că, atunci când suprafața unei ustensile este deteriorată, aceasta poate deveni o sursă de contaminare încrucișată.

Sfatul ei este simplu:

„Când ai îndoieli… arunc-o.”

Cât de des trebuie schimbată o spatulă de silicon

Nu există un interval fix după care o spatulă trebuie înlocuită. Durata de viață depinde de calitatea materialului, frecvența utilizării, tipurile de alimente preparate, modul în care este spălată și cantitatea de căldură la care este expusă.

În practică, cel mai important semnal nu este vârsta spatulei, ci starea ei.

De îndată ce apar fisuri sau rupturi, spatula ar trebui înlocuită. Variantele din silicon de calitate superioară tind să reziste mai mult și pot fi folosite ani întregi în condiții de utilizare moderată, în timp ce spatulele mai subțiri sau de calitate mai slabă se pot deteriora mai repede.