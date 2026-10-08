Semnul care îți arată că trebuie să arunci spatula de silicon. Un expert în siguranța produselor explică riscurile pe care le ignorăm în bucătărie

08 oct. 2026, Articole / Reportaje
Semnul care îți arată că trebuie să arunci spatula de silicon. Un expert în siguranța produselor explică riscurile pe care le ignorăm în bucătărie
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Spatulele de silicon sunt printre cele mai folosite ustensile din bucătărie și pot rezista ani de zile. Nu există însă un termen fix după care trebuie înlocuite. Potrivit experților în siguranță alimentară, cel mai important este să urmărești starea ustensilei, iar apariția fisurilor, chiar și foarte mici, este semnul clar că spatula trebuie aruncată, potrivit Serious Eats.

Fisurile pot crea spații în care se acumulează bacterii și resturi alimentare, iar curățarea completă a ustensilei devine dificilă.

În timp, spatulele pot prezenta mici crăpături sau rupturi de-a lungul marginilor ori în apropierea îmbinărilor. Uneori sunt atât de fine încât abia pot fi observate și pot fi ușor ignorate atunci când gătim. Problema este că aceste ustensile ajung în contact cu alimente precum ouă crude, carne tocată, aluaturi sau ulei încins.

De ce se deteriorează spatulele de silicon

Majoritatea spatulelor „de cauciuc” moderne sunt realizate din silicon rezistent la temperaturi ridicate. Sunt flexibile, rezistente la căldură și blânde cu vasele, motiv pentru care sunt folosite pentru curățarea bolurilor, răzuirea tigăilor sau prepararea unor alimente precum ouăle și siropurile fierbinți.

- articolul continuă mai jos -

De fiecare dată când spatula este îndoită pe marginea unui bol sau apăsată pe fundul unei tigăi, materialul se întinde și revine la forma inițială. Expunerea la căldură, în special la ulei încins sau la contactul direct cu o tigaie fierbinte, contribuie la degradarea materialului.

Și mașina de spălat vase poate accelera procesul. Temperaturile ridicate, detergenții puternici și ciclurile lungi de uscare pot deteriora treptat materialul, chiar dacă spatula pare încă în regulă.

Degradarea apare treptat. Suprafața poate deveni mai moale sau mai puțin elastică, marginile se pot subția, iar îmbinările pot începe să slăbească. În cele din urmă apar mici fisuri, mai ales în zonele supuse celei mai mari presiuni, precum colțurile sau locul în care capul spatulei se unește cu mânerul.

Pentru că procesul este lent, aceste semne sunt ușor de trecut cu vederea. O spatulă poate părea perfect utilizabilă chiar și după ce materialul a început să se degradeze. Problema nu mai este atunci dacă ustensila își face treaba, ci ce înseamnă deteriorarea ei pentru siguranța alimentară.

Ce trebuie să faci dacă spatula are fisuri

Odată ce o spatulă prezintă fisuri, problema nu mai este doar uzura, ci și faptul că ustensila devine mai greu de curățat corespunzător.

Micile crăpături pot crea spații protejate în care resturile alimentare și umezeala rămân, chiar și după spălare. Detergentul și apa fierbinte nu ajung întotdeauna în interiorul materialului deteriorat.

Acest lucru este important deoarece spatulele sunt folosite pentru alimente foarte diferite. Pot trece de la ouă crude la aluat, de la carne tocată la sos și de la amestecare la răzuire sau omogenizare, uneori în aceeași sesiune de gătit.

Atunci când suprafața este deteriorată, bacteriile preluate în timpul unei etape pot rămâne în fisuri și pot supraviețui spălării obișnuite. Astfel, ele pot ajunge ulterior în alimente care nu mai sunt gătite.

Ashita Kapoor, director asociat pentru siguranța produselor la Consumer Reports, spune că o spatulă cu fisuri trebuie înlocuită chiar dacă acestea sunt foarte mici.

„Dacă poți vedea fisuri în spatula ta de silicon, este timpul să o înlocuiești – chiar dacă acele fisuri par mici.”

Kapoor explică faptul că fisurile creează locuri în care bacteriile provenite din carne crudă, ouă sau alte alimente se pot acumula și pot supraviețui spălării, inclusiv în mașina de spălat vase.

Bonnie Taub-Dix, MA, RDN, CDN, susține aceeași recomandare. Ea subliniază că, atunci când suprafața unei ustensile este deteriorată, aceasta poate deveni o sursă de contaminare încrucișată.

Sfatul ei este simplu:

„Când ai îndoieli… arunc-o.”

Cât de des trebuie schimbată o spatulă de silicon

Nu există un interval fix după care o spatulă trebuie înlocuită. Durata de viață depinde de calitatea materialului, frecvența utilizării, tipurile de alimente preparate, modul în care este spălată și cantitatea de căldură la care este expusă.

În practică, cel mai important semnal nu este vârsta spatulei, ci starea ei.

De îndată ce apar fisuri sau rupturi, spatula ar trebui înlocuită. Variantele din silicon de calitate superioară tind să reziste mai mult și pot fi folosite ani întregi în condiții de utilizare moderată, în timp ce spatulele mai subțiri sau de calitate mai slabă se pot deteriora mai repede.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
08 oct.
Satul din Sardinia unde femeile ajung la 100 de ani într-un număr uimitor. Cercetătorii vorbesc despre o posibilă nouă „zonă albastră”
Satul din Sardinia unde femeile ajung la 100 de ani într-un număr uimitor. Cercetătorii vorbesc despre o posibilă nouă „zonă albastră”
Articole / Reportaje
08 oct.
Mușchiuleț de porc la preț de covrig. Lidl taie prețul la carne. Mușchiulețul de porc ajunge la 2,79 lei/100 g până duminică
Mușchiuleț de porc la preț de covrig. Lidl taie prețul la carne. Mușchiulețul de porc ajunge la 2,79 lei/100 g până duminică
Articole / Reportaje
07 oct.
Franța se pregătește pentru cea mai slabă producție de vin din acest secol. Seceta și căldura extremă au afectat podgoriile
Franța se pregătește pentru cea mai slabă producție de vin din acest secol. Seceta și căldura extremă au afectat podgoriile
Articole / Reportaje
07 oct.
Ministrul Transporturilor neagă prioritizarea cerealelor din Ucraina: Doar 16,3% din trenurile ajunse în Portul Constanța au fost ucrainene
Ministrul Transporturilor neagă prioritizarea cerealelor din Ucraina: Doar 16,3% din trenurile ajunse în Portul Constanța au fost ucrainene
Articole / Reportaje
07 oct.
Zece persoane reținute în dosarul protestului fermierilor din Piața Victoriei, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul București
Zece persoane reținute în dosarul protestului fermierilor din Piața Victoriei, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul București
Recomandări
Mediafax
OBSESIA neașteptată a unei străine în România: „Cele mai bune din viața mea”. Unde se află?
G4Media
Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
MARE ATENȚIE la ROȘIILE crude! De ce S-A INTERZIS CONSUMUL lor?!
Mediafax Spania
Un cardiolog spune ADEVĂRUL DESPRE CAFEA! Cum să o bei și care este CEA MAI MARE GREȘEALĂ
CSID
Sosul de roșii pentru iarnă, secretul unui chef italian. Greșeala pe care trebuie să o eviți: „Nu folosiți…”

Cele mai noi articole

Șapte ingrediente pe care să le limitezi atunci când faci cumpărături, conform unui nutriționist / De la E407 și E955 la nitriți și maltitol / „Un nume chimic nu înseamnă automat că este nesănătos”
Șapte ingrediente pe care să le limitezi atunci când faci cumpărături, conform unui nutriționist / De la E407 și E955 la nitriți și maltitol / „Un nume chimic nu înseamnă automat că este nesănătos”
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
VIDEO | Cafenelele au devenit un lux? Ce observă campionul național Cup Tasters 2026 după scumpirile din ultimul an / David Pahomi, Meron: „Lumea a început să-și prepare cafeaua și acasă”
VIDEO | Cafenelele au devenit un lux? Ce observă campionul național Cup Tasters 2026 după scumpirile din ultimul an / David Pahomi, Meron: „Lumea a început să-și prepare cafeaua și acasă”
Peste 30.000 de oi lipsesc din exploatațiile verificate în Bistrița-Năsăud / Animalele au fost scoase din baza de date pentru a evita plata unor subvenții nejustificate
Peste 30.000 de oi lipsesc din exploatațiile verificate în Bistrița-Năsăud / Animalele au fost scoase din baza de date pentru a evita plata unor subvenții nejustificate
Lituania cere UE sancțiuni asupra cerealelor rusești / Premierul Mindaugas Sinkevicius vrea oprirea tranzitului prin Europa și sancționarea oligarhilor agricoli
Lituania cere UE sancțiuni asupra cerealelor rusești / Premierul Mindaugas Sinkevicius vrea oprirea tranzitului prin Europa și sancționarea oligarhilor agricoli