Un fermier din statul american California a decis să ofere gratuit aproximativ 57 de tone de nectarine, după ce susține că un conflict juridic cu o companie care îi comercializa producția i-a blocat accesul la piață. În loc să lase fructele să se strice în livadă, agricultorul le pune la dispoziția comunității, într-un gest care a atras mii de oameni și o atenție uriașă pe rețelele sociale.

Cesar Mora este fermier la a treia generație și cultivă nectarine cu pulpă albă în Reedley, California. El spune că lucrează în agricultură încă din copilărie și că această activitate reprezintă o tradiție de familie. Problemele au apărut în urma unei dispute cu Giumarra Brothers Fruit Company, compania care comercializa fructele sale. Mora afirmă că firma le-ar fi transmis altor cumpărători că riscă acțiuni în instanță dacă achiziționează nectarinele produse de el, ceea ce i-ar fi făcut imposibilă valorificarea recoltei.

Potrivit fermierului, după ce nu a mai găsit cumpărători, a încercat să livreze din nou producția către compania cu care avea contract, însă aceasta ar fi refuzat marfa. În aceste condiții, spune el, nu a mai avut nicio soluție pentru a-și valorifica recolta.

Disputa a ajuns în instanță

Conflictul juridic datează din 2023 și are la bază un acord semnat în 2017. Conform plângerii depuse de Giumarra Brothers Fruit Company, contractul prevedea că nectarinele cultivate de Mora puteau fi comercializate exclusiv prin companie, iar fermierul ar fi încălcat această obligație atunci când a ales să își vândă producția printr-un alt distribuitor.

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La rândul său, Cesar Mora a formulat o acțiune împotriva companiei, acuzând practici comerciale incorecte și încălcarea obligațiilor contractuale. El susține că o parte din recoltele anterioare au fost gestionate necorespunzător și că a suferit pierderi importante din cauza modului în care fructele au fost comercializate. Procesul este încă în desfășurare.

Compania a transmis publicației People că respectă activitatea fermierilor și că litigiul trebuie soluționat în instanță, pe baza probelor, fără a comenta fondul cauzei.

A ales să împartă fructele în loc să le lase să putrezească

Anul trecut, Mora spune că a fost nevoit să privească întreaga recoltă cum cade din pomi și se strică, deoarece nu a avut unde să o vândă. Anul acesta a ales o altă variantă. A lansat inițiativa „No Nectarines Wasted”, prin care oferă gratuit toate nectarinele oamenilor care vin la fermă.

Până în prezent, afirmă că a distribuit deja aproximativ 45 de tone, iar cantitatea totală pe care intenționează să o ofere depășește 57 de tone. Valoarea comercială estimată a întregii recolte este cuprinsă între 175.000 și 200.000 de dolari. Fermierul spune însă că nu a reușit să încaseze venituri din această producție în ultimii patru ani.

Mii de oameni au venit la fermă

Inițiativa a devenit virală după ce Mora a publicat videoclipuri pe rețelele sociale. Potrivit estimărilor avocaților săi, între 2.000 și 3.000 de persoane au ajuns deja la livadă pentru a lua fructe gratuite.

Fermierul spune că experiența l-a impresionat profund. Spre deosebire de anii în care își livra recolta direct către centrele de ambalare, acum a avut ocazia să interacționeze cu oamenii care îi consumă fructele. El povestește că, într-una dintre zile, în timp ce aducea ultimele remorci cu nectarine, oamenii adunați la fermă au început să îl aplaude. Reacția comunității, spune Mora, i-a oferit una dintre cele mai frumoase satisfacții din întreaga sa carieră de agricultor.

Viitorul exploatației sale depinde însă de rezultatul procesului. Fermierul susține că influența pe care compania o are în piața locală ar putea continua să îi îngreuneze accesul la cumpărători, chiar dacă va avea câștig de cauză în instanță.