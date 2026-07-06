Hummusul este unul dintre cele mai apreciate preparate din bucătăria orientală, însă o variantă tot mai populară adaugă un ingredient care îi oferă o textură și mai fină: avocado. Preparatul este gata în aproximativ 10 minute, este complet vegetal și poate fi servit ca gustare, aperitiv sau chiar la micul dejun, potrivit Plantbasedfolk.

Rețeta pornește de la baza tradițională de hummus libanez – năut, tahini, suc de lămâie, usturoi și sare – peste care se adaugă avocado bine copt. Rezultatul este un hummus cu o consistență foarte cremoasă și un gust mai delicat decât varianta clasică.

Avocado adaugă preparatului o textură catifelată și reduce ușor aciditatea lămâii și aroma intensă a pastei de susan (tahini), fără să acopere gustul specific al hummusului.

Deși avocado nu face parte din rețeta tradițională libaneză, combinația se potrivește surprinzător de bine și păstrează caracterul preparatului original.

Ingredientele necesare

Pentru aproximativ 10 porții ai nevoie de:

1½ căni de năut fiert;

un avocado mare, bine copt;

¼ cană tahini;

¼ cană suc proaspăt de lămâie;

un cățel de usturoi (opțional);

1-2 linguri din lichidul în care a fiert năutul sau din conserva de năut;

½ linguriță sare;

ulei de măsline extravirgin pentru servire;

¼ linguriță chimion măcinat (opțional).

- articolul continuă mai jos -

Secretul unui hummus foarte fin

Autoarea rețetei recomandă un pas suplimentar pentru cei care folosesc năut din conservă.

Scurge năutul, pune-l într-o cratiță, acoperă-l cu apă și fierbe-l ușor timp de aproximativ 15 minute. Păstrează câteva linguri din lichid, apoi lasă boabele să se răcească înainte de mixare.

Acest pas ajută la obținerea unei texturi mult mai fine și elimină aspectul ușor grunjos pe care îl poate avea hummusul preparat rapid.

La fel de important este și avocado: acesta trebuie să fie bine copt și ușor moale la atingere, pentru ca preparatul să capete consistența dorită.

Cum se prepară

Pune în blender năutul, avocado, tahini, sucul de lămâie, usturoiul, sarea și chimionul, dacă alegi să îl folosești.

Mixează cel puțin două minute, oprind din când în când aparatul pentru a curăța pereții vasului.

Dacă hummusul este prea dens, adaugă treptat una sau două linguri din lichidul păstrat de la năut și continuă să mixezi până obții o cremă fină și omogenă.

Transferă preparatul într-un bol, nivelează-l cu dosul unei linguri și stropește-l din belșug cu ulei de măsline extravirgin.

Cum îl poți servi

Hummusul cu avocado poate fi servit:

cu lipie sau crackers;

alături de legume crude;

întins pe pâine prăjită;

în sandvișuri;

ca garnitură pentru boluri cu legume sau preparate mediteraneene;

pe platouri cu aperitive.

Un blender de mare putere oferă cea mai fină textură, însă preparatul poate fi realizat și într-un robot de bucătărie, chiar dacă rezultatul va fi ușor mai grunjos.