Romgaz a făcut un nou pas în procesul de preluare a combinatului chimic Azomureș din Târgu Mureș, după ce a transmis notificările oficiale către Consiliul Concurenței și Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEID). Cele două avize sunt obligatorii pentru finalizarea tranzacției, a confirmat directorul general al companiei, Răzvan Popescu, pentru Mediafax.
Notificările vin după ce acționarii Romgaz au aprobat, în 6 iulie, achiziția activelor Azomureș. În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acordul privind transferul de activitate a fost aprobat cu 90,18% din voturile valabil exprimate, iar conducerea executivă a primit mandatul de a semna toate documentele necesare pentru finalizarea tranzacției.
Cât va plăti Romgaz pentru Azomureș
Achiziția va fi finanțată din sursele proprii ale Romgaz. Potrivit documentelor transmise anterior Bursei de Valori București, prețul negociat include:
Valoarea totală a tranzacției poate depăși astfel 69 de milioane de euro, în funcție de sumele finale aferente stocurilor și cheltuielilor operaționale.
Înainte ca preluarea să fie încheiată, operațiunea trebuie aprobată de Consiliul Concurenței și de CEID.
Potrivit legislației în vigoare, Consiliul Concurenței poate emite o decizie de neobiecțiune în termen de maximum 45 de zile de la primirea notificării complete, dacă apreciază că tranzacția nu ridică probleme privind concurența sau dacă eventualele riscuri au fost eliminate prin angajamente asumate de părțile implicate.
Și CEID analizează investiția, în baza noilor reguli privind examinarea investițiilor directe. Recent, termenul de analiză a fost redus la 45 de zile, iar pragul valoric pentru tranzacțiile supuse verificării a fost majorat de la 2 milioane la 5 milioane de euro.
Romgaz este cel mai mare producător de gaze naturale din România, operează cel mai mare depozit de înmagazinare a gazelor și produce energie electrică. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține peste 70% din acțiunile companiei, care este listată la Bursa de Valori București.
Prin preluarea Azomureș, Romgaz urmărește integrarea producției de îngrășăminte chimice, într-un moment în care combinatul din Târgu Mureș și-a redus activitatea în ultimii ani din cauza costurilor ridicate ale gazelor naturale.
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