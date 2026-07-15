Ucraina a pierdut aproximativ o treime din capacitatea de export a cerealelor prin porturile sale de la Marea Neagră, după intensificarea atacurilor Rusiei asupra infrastructurii portuare. Avertismentul vine din partea Uniunii Agrare Ucrainene (UAC), care susține că, dacă ritmul actual al bombardamentelor continuă, porturile ar putea suferi pagube majore în următoarele luni.

Agricultura rămâne principalul motor al exporturilor ucrainene, iar cerealele și uleiurile vegetale reprezintă cea mai importantă sursă de valută pentru economia țării. Peste 90% din aceste exporturi sunt realizate prin cele trei porturi din regiunea Odesa, ceea ce face ca orice perturbare a activității acestora să aibă efecte directe atât asupra economiei Ucrainei, cât și asupra pieței mondiale.

Capacitatea de export a scăzut cu o treime

Potrivit raportului săptămânal al UAC, înaintea intensificării atacurilor, porturile din Odesa puteau expedia aproximativ șase milioane de tone de cereale pe lună.

„Rusia a început să lovească sistematic infrastructura portuară, terminalele și întregul lanț logistic de transport, folosind în mod repetat rachete balistice. În prezent, putem livra în medie aproximativ patru milioane de tone de cereale pe lună”, se arată în raportul organizației.

Reducerea capacității de export afectează întregul lanț logistic, de la transportul cerealelor până la încărcarea navelor.

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În ultimul sezon agricol, Ucraina a asigurat aproximativ 6% din exporturile mondiale de grâu și circa 11% din exporturile globale de porumb. Din acest motiv, orice reducere prelungită a livrărilor poate influența disponibilitatea cerealelor pe piețele internaționale și poate contribui la creșterea volatilității prețurilor, în special în țările dependente de importuri.

Infrastructura riscă să fie grav afectată

Deși porturile continuă să funcționeze, reprezentanții Uniunii Agrare Ucrainene avertizează că infrastructura este supusă unei presiuni tot mai mari. Dacă atacurile vor continua în același ritm și lucrările de reparații nu vor putea ține pasul cu distrugerile, infrastructura portuară ar putea suferi avarii severe în următoarele luni, avertizează organizația.

Problemele nu se limitează la porturi. Surse din piață au declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că traderii întâmpină dificultăți logistice tot mai mari în organizarea transporturilor. Datele companiei feroviare ucrainene arată că, în perioada 2-8 iulie, numărul vagoanelor încărcate cu cereale care s-au îndreptat spre porturile din Odesa a scăzut cu 11%, iar volumul exporturilor a înregistrat un declin de 17%.

La aceste dificultăți se adaugă și reticența armatorilor de a trimite nave în porturile ucrainene. Analiștii companiei de consultanță ASAP Agri susțin că această prudență generalizată pune o presiune suplimentară asupra exporturilor de cereale și complică activitatea comercianților.

Agricultura rămâne vitală pentru economia Ucrainei

După mai bine de patru ani de război, exporturile agricole continuă să reprezinte principala sursă de venituri externe pentru Ucraina. În paralel cu atacurile asupra porturilor, Rusia și Ucraina au intensificat loviturile asupra infrastructurii considerate esențiale pentru economia adversarului.

În timp ce forțele ucrainene au vizat infrastructura energetică și petrolieră a Rusiei, Moscova și-a concentrat atacurile asupra porturilor și infrastructurii logistice din regiunea Mării Negre, afectând unul dintre cele mai importante coridoare de export pentru cerealele ucrainene.