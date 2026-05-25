Irina Urechean, general manager Magnum Ice Cream România, a vorbit la ZF Retail Summit 2026 despre rolul producției locale în reducerea deficitului comercial, despre potențialul pieței de înghețată din România și despre provocările generate de sezonalitate, transmite MEDIAFAX.

Întrebată ce șanse are România să își reducă deficitul comercial și în ce măsură contribuie compania la acest proces, Irina Urechean a explicat că fabrica de la Suceava are un rol important atât în exporturi, cât și în susținerea producției locale.

„Aproape jumătate din ceea ce producem în fabrica de la Suceava exportăm în Uniunea Europeană și în Marea Britanie. Și mă bucur că reușim să facem acest lucru, pentru că asta vorbește despre calitatea producției din România. Vorbește despre calitatea oamenilor care lucrează aici și acest lucru a constituit și premisa pentru a reuși să atragem investiții în fabrica de la Suceava și în liniile de producție”, a declarat Urechean.

Fabrica de la Suceava, hub regional pentru înghețată

Reprezentanta companiei a precizat că fabrica de la Suceava a devenit deja un hub regional pentru producția de înghețată, cu potențial de creștere atât pentru piața locală, cât și pentru export.

„Cred că fabrica de la Suceava este deja un hub regional de înghețată. Ținta este să acoperim nevoile pe care le avem în business. Piața din România, când vine vorba de înghețată, are încă un potențial foarte mare de creștere. Chiar dacă în ultimii 15 ani consumul aproape s-a dublat, este încă la aproximativ o treime față de țări precum cele nordice sau Italia.”

Aceasta a subliniat că strategia companiei urmărește consolidarea producției pentru piața internă și reducerea importurilor, într-o piață considerată în continuare atractivă.

Investiții de 4 milioane de euro într-o nouă linie de producție

Întrebată despre extinderea capacității de producție, Irina Urechean a arătat că investițiile recente au crescut semnificativ capacitatea fabricii din Suceava.

„Cu ultimele investiții de aproximativ 4 milioane de euro într-o linie nouă la Suceava, avem o capacitate mai mare de producție. În ultimii ani am dublat capacitatea de producție, deci putem să creștem volumele în fabrică.”

Vremea influențează direct vânzările

Una dintre cele mai mari provocări pentru industria înghețatei rămâne sezonalitatea consumului, puternic influențată de vreme.

„Cea mai mare provocare, inclusiv din ultimele două luni, este vremea. Pentru noi, prognoza meteo este uneori mai importantă decât cea financiară, pentru că în România înghețata se consumă în principal atunci când este cald. Înghețata este percepută mai degrabă ca un produs răcoritor decât ca un desert”, a afirmat reprezentanta companiei.

Potrivit acesteia, principala provocare rămâne creșterea consumului în extrasezon și echilibrarea vânzărilor pe parcursul întregului an.

„Există o schimbare față de acum 15 ani. Lunile din extrasezon au devenit mai importante, dar suntem încă departe de obiceiurile de consum din vestul Europei.”