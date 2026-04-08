Bunica mea făcea un cozonac foarte simplu, frământa la el doar strictul necesar, dar îl lăsa să dospească de câteva ori. N-am apucat să văd efectiv cum îi prepara, că s-a dus când era încă mică și îmi plăcea doar cozonacul, n-aveam și bucuria pregătirii lui. Iar mama nu era foarte încântată de frământat aluat. Așa că de-a lungul timpului am încercat variate rețete luate de la diverși, între care această rețetă a Ginei Bradea.

Ingrediente necesare pentru cozonac

Pentru aluat:

1 kg făină tip 000 sau 00 Secretul: Alege o făină cu peste 11% proteină. Cerne-o cu câteva ore înainte și las-o la aer să se usuce. Dacă strângi făina în pumn și se împrăștie, e perfectă; dacă rămâne cocoloș, e prea umedă.

10 gălbenușuri (la temperatura camerei) Secretul: Cozonacul adevărat se face doar cu gălbenușuri. Albușul întărește aluatul și îl face gumat. Gălbenușul e cel care dă culoarea aurie și textura de „fâșii”.

50-60 g drojdie proaspătă (sau 14 g uscată)

300 g zahăr

500 ml lapte (100 ml clocotit pentru opărit, 400 ml călduț pentru aluat)

100 g unt (min. 80% grăsime) și 100 ml ulei

100 g smântână grasă (sau brânză mascarpone)

Sare, vanilie, esență de rom, coajă de portocală/lămâie

Pentru umplutură:

400 g nucă măcinată, 100 g zahăr, 50 g cacao, stafide hidratate în rom, rahat turcesc.

Pentru uns:

1 ou întreg bătut cu puțin lapte. Secretul: Nu folosi doar gălbenuș la uns, că se arde, ci un ou întreg.

Preparare