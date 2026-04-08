Bunica mea făcea un cozonac foarte simplu, frământa la el doar strictul necesar, dar îl lăsa să dospească de câteva ori. N-am apucat să văd efectiv cum îi prepara, că s-a dus când era încă mică și îmi plăcea doar cozonacul, n-aveam și bucuria pregătirii lui. Iar mama nu era foarte încântată de frământat aluat. Așa că de-a lungul timpului am încercat variate rețete luate de la diverși, între care această rețetă a Ginei Bradea.
Ingrediente necesare pentru cozonac
Pentru aluat:
1 kg făină tip 000 sau 00
Secretul: Alege o făină cu peste 11% proteină. Cerne-o cu câteva ore înainte și las-o la aer să se usuce. Dacă strângi făina în pumn și se împrăștie, e perfectă; dacă rămâne cocoloș, e prea umedă.
10 gălbenușuri (la temperatura camerei)
Secretul: Cozonacul adevărat se face doar cu gălbenușuri. Albușul întărește aluatul și îl face gumat. Gălbenușul e cel care dă culoarea aurie și textura de „fâșii”.
50-60 g drojdie proaspătă (sau 14 g uscată)
300 g zahăr
500 ml lapte (100 ml clocotit pentru opărit, 400 ml călduț pentru aluat)
100 g unt (min. 80% grăsime) și 100 ml ulei
100 g smântână grasă (sau brânză mascarpone)
Sare, vanilie, esență de rom, coajă de portocală/lămâie
Pentru umplutură:
400 g nucă măcinată, 100 g zahăr, 50 g cacao, stafide hidratate în rom, rahat turcesc.
Pentru uns:
- 1 ou întreg bătut cu puțin lapte. Secretul: Nu folosi doar gălbenuș la uns, că se arde, ci un ou întreg.
Preparare
- Pune cele 10 gălbenușuri într-un bol cu sarea. Lasă-le 20-30 de minute să se odihnească. Secretul: Sarea intensifică pigmentul gălbenușului. Apoi, bate-le cu zahărul și aromele până devin o cremă fină și pufoasă, ca la tort. Astfel te asiguri că zahărul e dizolvat complet și aluatul va fi aerat.
- Într-un bol, pune 1 lingură de făină și 1 linguriță de zahăr. Toarnă peste ele 100 ml lapte clocotit. Amestecă bine până nu mai ai cocoloașe (să aibă o consistență ca de smântână groasă). Secretul: Făina opărită păstrează cozonacul proaspăt mai multe zile și previne mucegăirea. Când amestecul e doar călduț, adaugă drojdia. Las-o 10-15 minute să crească. Dacă nu face bășicuțe, arunc-o și ia alta!
- Peste crema de gălbenușuri adaugă maiaua dospită și smântâna grasă. Începe să adaugi făina (restul până la 1 kg) și restul de lapte călduț (nu fierbinte! -400 ml). Frământă 10 minute până se omogenizează, apoi începe să adaugi amestecul de unt topit și ulei, puțin câte puțin. Secretul: După ce ai încorporat grăsimea, ia aluatul și trântește-l de lighean de cel puțin 20 de ori cu forță. Gravitația și șocul ajută la dezvoltarea rețelei de gluten care creează acele fâșii lungi.
- Lasă aluatul la loc cald, ferit de curent, până își dublează volumul.
- Împarte aluatul în 4 bile (pentru 2 cozonaci împletiți). Întinde foile, pune amestecul de nucă, gem, stafide și rahat. Secretul: Umplutura nu trebuie să depășească 25% din greutatea aluatului, altfel cozonacul se va lăsa sau se va sparge la copt. Rulează cilindrii cât mai strâns!
- Pune cozonacii în tăvi (umplute doar până la jumătate). Mai lasă-i să crească în tăvi încă 30-50 de minute înainte de a-i băga în cuptor. Unge-i cu oul bătut cu lapte și presară zahăr.
- Introdu tăvile în cuptorul preîncălzit. Secretul: NU deschide ușa cuptorului în primele 30 de minute, altfel cozonacul se va desumfla instantaneu. Dacă vrei să coci două tăvi odată, lasă spațiu între ele ca aerul fierbinte să circule.
- După ce s-au rumenit (fă testul cu scobitoarea, să iasă curată), scoate-i și pune tăvile pe un grătar. După 10-15 minute, scoate-i din tăvi și culcă-i pe o parte pe un prosop de hârtie, întorcându-i din când în când. Secretul: Oricât de bine mirose, nu-l tăia fierbinte! Cozonacul fierbinte se încrudează și e foarte greu de digerat. Ai răbdare să se răcească complet pentru a vedea fâșiile perfecte.
