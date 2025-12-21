ABC în bucătărie

Toată lumea visează la cozonaci pufoși, cu miros de „bucătăria bunicii” și care se desfac fâșii și se topesc în gură. Iată câteva (vorba vine câteva, căci e o listă lungă) trucuri pentru a nu eșua în procesul de coacerea a cozonacilor:

Alegerea și pregătirea făinii pentru cozonac

Să începem cu alegerea făinii. Neapărat de tip ”000” sau/și cu mențiunea ”făină de cozonac”. Pentru că făina de cozonac trebuie să fie uscată.

Alegeți o făină un procent mare de proteine, cam 11% (verificați pe pachet unde e lista ingredientelor).

Ca să fiți siguri că e uscată, cerneți făina și lăsați-o la aer pentru câteva ore, amestecând din când.

Drojdia

Folosiți drojdie proaspătă, așa cum făcea bunica. Și cea uscată e bună, dar cea „adevărată” e secretul creșterii cozonacului.

Începeți prin a face maiaua: drojdie proaspătă (5% din cantitatea de făină), lapte cald cât să poți pune degetul în el și 2-3 linguri de făină. Așteptăm 10-15 minute, timp în care ar trebui să-și dubleze volumul. Dacă nu crește, aruncăm maiaua și cumpărăm altă drojdie înainte de a reîncepe procesul.

Ouăle

Chiar dacă majoritatea rețetelor indică ouă întregi la ingrediente, cozonacul adevărat e făcut doar cu gălbenușuri. Așa e rețeta lui Păstorel Teodoreanu, așa îl făceau bunicile noastre. Oul întreg a apărut odată cu sărăcia din comunism. Cozonacul din gălbenușuri va fi pufos, cu „pale” și cu o culoare galbenă frumoasă.

Ou întreg folosim doar pentru ungerea cozonacilor înainte de a-i băga în cuptor. Îl bătem (simplu sau cu puțin lapte). Nu folosiți doar albuș sau doar gălbenuș pentru uns cozonacul, ca nu va avea o culoare frumoasă.

Înainte de a vă apuca de frământat bateți gălbenușurile cu zahăr, esență de rom/vanilie, ca la blatul de trt. Să se umfle și să arate ca o cremă fină. Abia apoi adăugați laptele, maiaua și făina.

IMPORTANT: Ouăle trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei înainte de a le folosi. Nu facem niciodată aluaturi cu ouă reci, din frigider.

Cum frământăm cozonacul

Frământați aluatul până când făina a fost încorporată. Abia apoi turnați, treptat, grăsimea. Grăsime care poate fi unt topit călduț sau combinat cu ulei de floarea-soarelui. Grăsimea se încorporează în porții mici și se frământă bine înainte de a mai adăuga.

Dacă folosiți mixerul cu bol, după ce ați încorporat grăsimea, lăsați aluatul să se odihnească 10 minute, apoi frământați încă 10-15 minute, la viteza a doua. Frământarea dublă face aluatul mai elastic și mai ușor de întins.

Indiferent dacă frământați cu mâna sau cu mixerul aluatul trebuie „trântit”. Cam de 20 de ori. Se ia aluatul și practic se aruncă, energic, cu forță, într-un bol mare, lighean de preferință, pus cât mai jos (să vă ajute și gravitația), că o să vedeți nu e chiar ușor dacă n-ai condiție fizică. E preferabil cineva să țină de lighean ca să nu alunece.

Umplutura nu ar trebui să depășească 25% din cantitatea de aluat. Altfel, cozonacul va avea o formă ciudată, se va sparge, va rămâne necopt sau se va desumfla după ce e scos din cuptor.

Împletim și punem în tavă

Pentru împletire, rulați cilindrii de aluat cu umplutură cât mai strâns și apoi împletiți-le pornind de la un capăt. Abia apoi se transferă cozonacul în tava de copt. Ideal este ca tava să fie umplută doar până la jumătate, ca să nu facă „bordură” exterioară, să dea pe afară cozonacul la copt.

Lăsați cozonacii la dospit și după ce i-ați pus în tavă, nu băgați direct la cuptor.

Coacerea și răcirea cozonacilor

Preîncălziți cuptorul și, odată puși cozonacii la copt, nu deschideți ușa cuptorului în prima jumătate de oră.

Dacă puneți la copt două tăvi în același timp, asigurați-vă că au spațiu între ele, pentru că aerul fierbinte să poată circula printre ele.

După ce ați scos cozonacii din cuptor, puneți tăvile pe un grătar la răcit. După 10-15 minute scoateți cozonacii din tăvi și lăsați-i să se răcească pe grătar. Sub grătar întindeți un prosop de hârtie care va absorbi și el umezeala.

IMPORTANT

Cântăriți întotdeauna ingredientele, nu puneți cu cana. De altfel rețetele care spun „o cană de făină” sunt de evitat, cănile sunt de multe gramaje.

Oricât v-ar tenta, nu consumați cozonacul fierbinte, mai ales dacă aveți o digestie mai dificilă, riscați să vă stricați sărbătorile.