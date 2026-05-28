Fosta Grădină a Terasei de Est a fost complet transformată după o muncă minuțioasă de 18 luni. Noul design geometric imită orbita planetei Venus și îmbină istoria de două secole a domeniului regal cu viziunea ecologică a actualului suveran britanic, notează Agerpres.

Castelul Windsor se pregătește să își primească vizitatorii într-un decor complet spectaculos începând cu jumătatea lunii iulie. Grădina istorică situată sub faimoasa fațadă estică a reședinței regale din comitatul Berkshire a fost reproiectată și redenumită „Grădina Venus”, reflectând pasiunea profundă a regelui Charles al III-lea pentru natură, geometrie, astronomie și sustenabilitate, informează agenția DPA.

Ce este „Trandafirul lui Venus”?

Noul design al grădinii nu este deloc întâmplător, ci are la bază o legătură fascinantă cu astronomia. Straturile de plante perene și aleile mărginite de garduri vii verzi au fost trasate pentru a imita fidel orbita planetei Venus în raport cu Pământul.

Atunci când traiectoria celei mai apropiate planete vecine este urmărită din perspectivă terestră pe o perioadă de opt ani, traseul ei cosmic desenează un model floral perfect simetric. În astronomie și astrologie, acest fenomen geometric uimitor este cunoscut sub numele de „Pentagrama lui Venus” sau „Trandafirul lui Venus”, devenind acum piesa centrală de design de la Windsor.

De la teren de bowling la grădină de legume: 200 de ani de istorie regală

Spațiul pe care se află acum Grădina Venus a trecut prin transformări radicale de-a lungul secolelor, fiecare generație lăsându-și amprenta:

Charles al II-lea: A folosit inițial acest perimetru ca teren de bowling.

George al IV-lea (Anii 1820): A transformat oficial zona într-o grădină formală.

Prințul Albert (soțul Reginei Victoria): S-a implicat activ în amenajarea peisagistică a locului.

Prințesele Elizabeth și Margaret: În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, viitoarea regină și sora ei au transformat pajiștea într-o grădină de legume pentru a susține efortul de război.

Prințul Philip (Ducele de Edinburgh): Tatăl actualului rege a simplificat designul, plantând straturi clasice de trandafiri și comandând o fântână centrală.

„A fost un proiect major de remodelare a acestei grădini istorice pentru viitor, reflectând viziunea Majestății Sale de a crea un spațiu care să ofere frumusețe, interes vizual și biodiversitate pe tot parcursul anotimpurilor”, a declarat Adam Scott, managerul grădinilor de la Castelul Windsor.

Paradisul biodiversității – 11.000 de bulbi și pajiști sălbatice

Modernizarea coordonată de Regele Charles al III-lea aduce o explozie de viață și culoare. Pentru a asigura o structură vegetală permanentă și perioade extinse de înflorire, peisagiștii au plantat 11.000 de bulbi, alături de o varietate bogată de plante perene mixte și trandafiri.

Fidel principiilor sale ecologice, monarhul a insistat pe crearea unor zone mai lejere, naturale. Astfel, au fost amenajate pajiști cu flori sălbatice și copaci, străbătute de poteci discrete. Aceste oaze ascunse funcționează ca un refugiu ideal pentru insecte, păsări și fauna locală, transformând grădina într-un plămân verde sustenabil.

O oportunitate pentru turiști

Pe lângă vegetația spectaculoasă, vizitatorii care vor explora terasa castelului vor putea admira elemente de artă de o valoare inestimabilă:

Noi alei umbrite de peri și arbuști de tisă toaletați geometric;

Sculpturi istorice din bronz realizate de artistul Hubert Le Sueur pentru Regele Charles I, piese unice din Colecția Regală;

Vaze monumentale din marmură, bronz și piatră.

Zona a fost deschisă publicului doar extrem de rar și sporadic de-a lungul istoriei. Redeschiderea ei le oferă turiștilor șansa unică de a admira de aproape fațada estică a castelului, un unghi spectaculos care nu făcea parte din traseul turistic obișnuit.

Grădina Venus va fi deschisă în perioada 16 iulie – 13 septembrie. Accesul este complet gratuit, fiind inclus în biletul standard de vizitare a Castelului Windsor.